Amrabat-Juventus: l’intreccio è clamoroso

Quello di Sofyan Amrabat è il nome del momento sul calciomercato, il centrocampista marocchino potrebbe inserirsi in un intreccio clamoroso che coinvolge la Juventus

Sofyan Amrabat è uno dei nomi del momento in questo mese di agosto. Il calciomercato sta entrando nella sua fase più calda e il centrocampista marocchino vorrebbe passare a una squadra più blasonata. La Fiorentina infatti ha già bloccato, dopo il Mondiale, l’interessamento del Barcellona. Ora però l’ex Verona potrebbe realmente partire.

Al Mondiale infatti le sue prestazioni non sono passate inosservate. Ecco così che un elemento che aveva inizialmente faticato in maglia viola potrebbe ora portare una corposa plusvalenza. La Juventus è a caccia di un centrocampista con le sue caratteristiche. Ad Allegri serve un centrocampista di rottura e così gli occhi della Vecchia Signora sono andati verso Firenze, forte anche dei buoni rapporti post operazione Arthur.

Non c’è solo la Juventus però sul nativo di Huizen. Anche l’Atletico Madrid ha preso informazioni sul ragazzo, cercando di inserirsi nei discorsi già intavolati dalla Vecchia Signora e dal Manchester United. La valutazione è di circa 30 milioni. Una cifra cospicua, ma i Colchoneros potrebbero spenderla per regalare al Cholo Simeone un tassello perfetto per il suo gioco.

Amrabat all’Atletico Madrid, ma la Juventus non resterebbe a mani vuote

Questo potrebbe portare a un domino che coinvolge anche la Juventus. L’Atletico infatti, per far sì che la Juventus non si intrometta nella trattativa con Amrabat, potrebbe giocarsi una carta importante. Rodrigo De Paul infatti può salutare la Spagna e i bianconeri restano interessati al tuttocampista ex Udinese. Ecco quindi che i Colchoneros potrebbero garantire una corsia preferenziale a Giuntoli per l’argentino, inoltre gli spagnoli avrebbero così anche già pronta una cessione per finanziare l’acquisto del marocchino.

Un incastro sicuramente non semplice da realizzare, ma che risolverebbe i problemi di tutte le parti. Amrabat infatti sbarcherebbe in una compagine che lotta per vincere la Liga e per fare il meglio possibile in Champions League, l’Atletico Madrid regalerebbe un pezzo importante a Simeone, mentre la Juventus si porterebbe in rosa un De Paul campione del mondo e che forse non ha fatto vedere ancora tutto il suo talento. Con la maglia dell’Atletì. infatti. De Paul non è riuscito a imporsi del tutto, finendo un po’ indietro nelle gerarchie spagnole.

Il tutto comunque potrebbe anche essere vanificato dal Manchester United. I Red Devils sono infatti la compagine che da più tempo sta portando avanti i discorsi per il centrocampista, anche se bisogna capire la sua capacità di spesa dopo i pesanti esborsi per Onana e Hojlund. Atletico Madrid e Juventus possono così sperare di ribaltare la situazione.