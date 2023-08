Kessie, che brutta fine: in Spagna raccontano la sua tristezza

Il periodo che Kessie sta vivendo a livello personale non è certamente dei migliori. Complice anche un risvolto professionale molto aspro

Da quando ha lasciato il Milan, dopo parecchi anni di alti e bassi, il centrocampista ivoriano Franck Kessie ha dimostrato di poter dire la sua anche in sede estera.

Per quanto i blaugrana lo abbiano utilizzato poco e niente, si è reso a suo modo decisivo in molteplici occasioni. Dimostrando ai (pochi) tifosi scettici nei suoi confronti che si sbagliavano di grosso. Si tratta a tutti gli effetti di un giocatore dall’elevato potenziale tattico e tecnico, ma che non sempre è riuscito a esprimersi nella maniera adeguata. Questo anche per via di alcune sue vicende personali piuttosto aspre.

A quanto pare il suo umore di recente è stato messo costantemente a dura prova. La causa scatenante di questo tracollo improvviso, sono alcuni eventi esterni che ne hanno inevitabilmente alterato l’integrità.

Infatti, soprattutto dal punto di vista mentale, è risaputo come il giocatore abbia patito anche in passato situazioni di questo tipo. Le questioni inerenti allo spogliatoio rossonero ai tempi arrivarono a turbarlo molto. Tanto che molti supporter associarono la sua partenza proprio a quella situazione. Ad oggi ha poca importanza cercare di capire come mai sia accaduto ciò.

Risulta invece curioso venire a conoscenza del fatto che la storia si stia per ripetere. Di nuovo, per l’ennesima volta. Il giocatore potrebbe infatti abbandonare la Spagna prima del previsto, creando nel cuore dei tifosi blaugrana un vuoto che sarà difficile da colmare. Non per la dirigenza evidentemente, che per il cartellino del giocatore ha piani decisamente differenti. Piani che ad oggi non prevedono per alcuna ragione al mondo la sua permanenza in rosa. Una situazione decisamente difficile da gestire, per la quale l’ex Milan e Atalanta non sarà affatto contento.

Kessie furioso: è successo di nuovo

Per quanto concerne il mercato estero, Kessie sta venendo costantemente turbato da fattori esterni che ne alterano la tranquillità. Sembra infatti che il giocatore sia fermamente convinto del fatto che la società blaugrana voglia utilizzarlo solo come mera plusvalenza, escludendolo quindi dal progetto per favorire il migliore offerente in circolazione.

In effetti il giocatore è stato prelevato dal Milan a parametro zero, cosa non nuova ai rossoneri nel periodo recente. Dunque, il club spagnolo in caso di cessione incasserebbe una considerevole somma. Cosa che accadrà quasi sicuramente, dati i presupposti, all’Al-Hilal.