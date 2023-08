Cessione in Arabia: con i soldi danno l’assalto a Dybala

Un triangolo geografico che riguarda Italia, Spagna e Arabia saudita potrebbe portare all’addio dell’idolo giallorosso.

Paulo Dybala è diventato di fatto il riferimento sia di Jose Mourinho sia dei tifosi della Roma. Il suo apporto in campo ha aiutato i giallorossi a sognare di vincere la seconda coppa europea consecutiva, percorso interrottosi a Budapest nell’atto conclusivo dell’Europa League, perso ai rigori con il Siviglia.

Soprattutto a causa della mancanza di una punta importante – Tammy Abraham dovrebbe rientrare a fine 2023, al momento l’unico attaccante in rosa resta Andrea Belotti, per l’ex Torino zero gol in campionato – Dybala è l’unico fattore nel reparto offensivo. Il mancino aveva una clausola da 12 milioni per liberarsi, ora il limite per esercitarla è scaduto ma a Trigoria non dormono sonni tranquilli.

Sulla Joya infatti sarebbe piombata una big della Liga, anche essa però in attesa di cedere qualche big e puntare sul gioiello dello Special One.

Atletico Madrid: se parte Llorente a tutta su Dybala

La Roma, come noto, ha pochi margini per poter operare sul mercato. Il settlement agreement siglato con al Uefa nell’estate 2022 impone vincoli precisi a Dan Friedkin, tanto che i giallorossi per operare devono prima cedere. Il primo indiziato sembra essere Roger Ibanez, per il quale ci sarebbe un’offerta dell’Al-Ahli. Oltre al difensore, sul mercato potrebbe terminare anche Nemanja Matic, allettato dal biennale offerto dal Rennes. Come scrive però elgoldigital.com, a mandare nel panico i sostenitori di Pellegrini&Co potrebbe essere l’Atletrico Madrid. Ecco perché.

Secondo la fonte spagnola, nel mirino dei Colchoneros ci sarebbero sia Paulo Dybala sia Sofyan Amrabat. Per centrare queste operazioni però, la squadra allrnata da Diego Simeone deve cedere un pezzo in grado di far incassare tanto. Il nome che rimbalza di più in questo senso è quello do Marcos Llorente. Centrocampista duttile, rango elevato, 18 presenze in nazionale, la mezzala è legata all’Atletico Madrid fino al 2027, compenso da 3,6 milioni netti l’anno.

A 28 anni compiuti il 30 gennaio, Llorente sarebbe oggetto dl desiderio dello stesso club che punta Ibanez: l’Al Ahli. Compagine facoltosa che ha già acquistato top quali Riyad Mahrez, Roberto Firmino, Allan Saint-Maximin e Edouard Mendy. Se davvero arrivassero i soldi della Pro League, allora i Colchoneros potrebbe spingere per Dybala.

A frenare l’operazione al momento è l’offerta arrivata a Madrid. L’Atletico chiede almeno 35 milioni per il centrocampista, l’Al Ahli si sarebbe fermata a 23, una forbice difficile da colmare. Inoltre ci sarebbe da convincere anche Dybala, non proprio entusiasta di lasciare Roma, una piazza che lo idolatra e che gli consente di disputare comunque l’Europa League. Affare quindi in stand by, vedremo se gli arabi per Llorente faranno pazzie, come fatto anche per calciatori meno talentuosi dello spagnolo.