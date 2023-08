Dalla Juve alla Roma: prezzo stracciato

La Roma è a caccia di pezzi da regalare a Josè Mourinho in vista della prossima stagione. Gli occhi dei giallorossi vanno verso Torino

Sessione di calciomercato estivo intensa per la Roma. Tiago Pinto infatti in queste settimane si è ritrovato impegnato su diversi fronti. In primis il settlement agreement stabilito con la UEFA, con i giallorossi che hanno dovuto cedere diversi giovani talenti per arrivare a trenta milioni di plusvalenze e restare nei paletti. Parallelalemente sono arrivati anche i primi rinforzi per Mourinho, ovvero Aouar e N’Dicka, entrambi tesserati a parametro zero.

Una partenza sprint che ha alzato e non di poco il morale della compagine giallorossa. Poi però le trattative si sono un po’ incagliate. I giallorossi infatti devono ancora trovare il sostituto di Abraham, infortunato per gran parte della stagione, e sono alle prese anche con gli interessamenti per alcuni elementi della squadra di Mourinho. Ibanez è già partito per l’Arabia Saudita, ma anche Matic è finito nel mirino di un’altra squadra. Si tratta del Rennes, che gli garantirebbe lo status di stella della rosa.

Un’offerta interessante, che potrebbe convincere Matic a lasciare la capitale, con Tiago Pinto che così sarebbe costretto a regalare non solo uno, ma ben due centrocampisti a Mourinho. L’ambizione è quella di lottare per il quarto posto e per farlo i giallorossi devono assolutamente rinforzare il centrocampo, non possono quindi permettersi di non sostituire in caso di partenza un elemento come l’ex Chelsea.

Tiago Pinto guarda al PSG anche per il post Matic

Il primo nome è quello di Renato Sanches, che sarebbe il rinforzo promesso a Mourinho. Per sostituire Matic invece la Roma pensa a una vecchia conoscenza. Pinto infatti potrebbe guardare a un giocatore che ha appena chiuso la sua avventura alla Juventus, restando sempre in casa PSG. Leandro Paredes infatti è di troppo a Parigi e sicuramente i francesi lo rimetteranno sul mercato cercando per lui un acquirente.

Ecco quindi che i buoni rapporti tra Roma e PSG potrebbero portare addirittura a una doppia operazione. L’anno scorso fu Wijnaldum, per questa stagione potrebbero essere Paredes e Renato Sanches. L’argentino è reduce da una stagione decisamente difficile a Torino, dove non è riuscito a far vedere quel giocatore capace di stupire tutti e attirare l’interesse dei grandi club.

Il suo valore di mercato si è così abbassato ulteriormente e, come per il portoghese, l’unico problema è l’ingaggio. Con il passare dei giorni il PSG potrebbe accettare, esattamente come successe per Wijnaldum, di partecipare al pagamento dello stipendio dei giocatori. Questo agevolerebbe parecchio le trattative e permetterebbe ai francesi di liberarsi di due esuberi, mentre la Roma accoglierebbe due rinforzi.