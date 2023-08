Calciomercato: Nico Gonzalez ai saluti, preso il sostituto

Come un fulmine a ciel sereno i tifosi della Fiorentina si preparano a salutare Nico Gonzalez, che dopo due stagioni si prepara a cambiare aria. In tal senso la Viola non sta certo a guardare ed anzi ha già individuato il suo erede e sostituto.

L’avventura di Nico Gonzalez in Serie A non è stata entusiasmante soprattutto per i tanti infortuni con i quali ha dovuto fare i conti. Troppo spesso, infatti, i periodi trascorsi in infermeria hanno minato quella che era la continuità di cui aveva bisogno. Nonostante ciò, specie nell’ultima stagione, nelle occasioni avute a disposizione ha dimostrato di essere un calciatore di assoluto valore. Non a caso il suo nome è finito nel mirino del Brentford e di altri club, disposti a sforzi a dir poco importanti pur di assicurarsene le prestazioni. La Fiorentina è consapevole di ciò e, di conseguenza, ha già individuato quello che sarà il suo erede.

La Fiorentina sostituisce Nico Gonzalez

Come è noto, sono tanti i club che si stanno muovendo sulle tracce del talento della Fiorentina Nico Gonzalez, che dopo le due finali perse della passata stagione non vedrebbe di cattivo occhio un cambio d’aria. Una nuova esperienza da provare. Il Brentford si è spinto ad offrire 30 milioni, mentre i toscani contano di incassarne circa 40 dalla sua cessione, stando a quanto raccontato dal quotidiano “La Nazione” oggi in edicola.

Chiaramente la trattativa è ancora in corso ma si ha la sensazione che si possa arrivare alla definizione di questo affare. Per questo la Viola si sta guardando attorno in cerca di un suo possibile erede e lo avrebbe individuato in Domenico Berardi. Con la cessione dell’argentino i toscani farebbero all-in sull’azzurro, che ha detto a chiare lettere di voler cambiare aria. Si tratterebbe di una grande occasione, dal momento che il calciatore potrebbe finalmente giocare anche in Europa.

Berardi alla Fiorentina

Il capitano ed icona del Sassuolo piace da tempo anche alla Juventus, che però in sede di mercato ha altre priorità e deve prima vendere per poi poter reinvestire queste cifre per dei colpi in entrata. La Viola è consapevole di ciò e lavora a questo ennesimo grande colpo. Mercato di alto profilo per i toscani fin qui, che ora dunque possono sognare in grande.