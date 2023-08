La verità su Vlahovic: ecco perché la Juve vuole cederlo

La verità su Vlahovic. Finalmente è venuta a galla la vera ragione per la quale la Juventus sta cercando di cedere il suo centravanti. Una motivazione che cambia completamente il quadro.

Sulla vicenda Dusan Vlahovic sono stati versati fiumi di parole, scritte e pronunciate un po’ da tutti. Dagli addetti ai lavori ai tifosi bianconeri ognuno ha espresso la sua opinione riguardo la cessione del centravanti serbo prima e dell’ipotesi dello scambio con Romelu Lukaku poi.

Posizioni contrapposte, come è giusto e naturale che sia, ma in pochi hanno analizzato le vere ragioni che stanno spingendo la Juventus a cedere il classe 2000 acquistato poco più di un anno e mezzo fa dalla Fiorentina di Rocco Commisso per una cifra di 80 milioni di euro. Se in pochi hanno tentato di approfondire la questione Vlahovic, in tanti si sono trincerati dietro i soliti motivi economici per giustificare un’operazione apparentemente senza senso o che di senso ne aveva ben poco.

In queste ore le notizie che circolano ci fanno sapere che la trattativa tra la Juventus e il Chelsea non soltanto è ripresa ma sembra sul punto di chiudersi. La società bianconera e i Blues di Londra sembrano avere trovato la formula che accontenti tutti. I dubbi del club londinese e del tecnico Pochettino sulla valutazione del centravanti serbo e la la ritrosia dello stesso attaccante bianconero ad accettare la destinazione Chelsea sembrano essere scomparsi.

La verità su Vlahovic

E’ importante però tentare di comprendere fino in fondo la ragione che sta spingendo la Juventus a cedere una talento di 23 anni, con ampi margini di miglioramento e che, tra qualche mese, potrebbe entrare nella galleria dei grandi rimpianti.

La risposta a tale questione l’ha data, in maniera chiara, il giornalista Paolo Bargiggia che ha parlato della vicenda di mercato che riguarda la Juventus e il suo centravanti. Innanzitutto Bargiggia ritiene che ormai siamo prossimi a vedere la fine della trattativa Juventus-Chelsea. Lukaku ed un conguaglio di 35 milioni di euro più 5 milioni di bonus metteranno fine all’infinita questione. Se possibile sono ancora più importanti le successive dichiarazioni del giornalista: “Nelle scorse settimane il serbo aveva rifiutato il prolungamento al 2028 con spalmatura dell’ingaggio che, a salire, da questa stagione è di 10 milioni di euro netti all’anno. Per la Juve un costo folle di 19 milioni a stagione“, queste le sue parole riportate da tifojuventus.it.

Lukaku, ha spiegato ancora Bargiggia, avrà lo stesso ingaggio che però, grazie al decreto crescita, peserà sui conti della Juventus per 13,5 milioni annui. Per la società bianconera è un’operazione che, unendo guadagno e risparmio, porterà benefici economici pari a 60/70 milioni di euro. Pertanto l’operazione Vlahovic è resa necessaria per affrancarsi dal folle ingaggio che la precedente gestione aveva assicurato al centravanti serbo. Ora il quadro della vicenda ha contorni decisamente più chiari e danno un senso preciso al perché la Juventus voglia “liberarsi” del fardello Vlahovic.