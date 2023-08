Ivana Knoll esagerata: Lo mostra a tutti così

Definirla esagerata è un eufemismo: Ivana Knoll, ex Miss Croazia, è bombastica. La rete va in fiamme con le sue forme paradisiache

L’abbiamo amata e soprattutto ammirata tutti, spettatori che hanno avuto la fortuna di ammirare le sue grazie dal vivo, e pubblico da casa. Ivana Knoll, ex Miss Croazia, con il suo fisico ‘bombastico’, e indossando i colori biancorossi della sua nazione, ha incantato sugli spalti dei recenti mondiali del Qatar. Un corpo così, a prova di bomba, non può certo passare inosservato.

Può sembrare assurdo ma i mondiali asiatici l’hanno consacrata e le hanno spianato la strada per contratti da tutto il mondo. In particolare se la contendono aziende di biancheria intima e lingerie femminile, che non vedono l’ora che Ivana diventi loro testimonial con quel fisico scolpito da Madre Natura.

Un ritorno alle origini il suo, un amore sconfinato per “la sua Croazia”: doppio passaporto, tedesco e croato, nata in Germania da genitori di Zagabria, è nella terra di mamma e papà che ha mosso i primi passi per la sua carriera di modella e influencer.

Il calcio, poi, con la sua passione sconfinata per i campioni del pallone, l’hanno resa celebre in tutto il mondo. Impossibile non ricordarla con le sue movenze dagli spalti degli stadi del Qatar, con quel lato A incredibile che distraeva chiunque, scommettiamo anche gli stessi 22 in campo.

Ivana Knoll spopola in lingerie sul web: è da infarto

Ballerina di lap dance e di danza del ventre, in Qatar ha spopolato e ha provocato, ed è incredibile che lo abbia fatto proprio nella terra dove, per le donne, la religione impone che ogni lembo di terra debba essere coperto. Ma lei non ci ha pensato su due volte a provocare, ad ammiccare, a muovere quel corpo che è un “dono del Signore” e che le ha spianato, giustamente, la strada del successo.

Sul web definirla una star è riduttivo, Ivana Knoll è molto di più. Quasi 3 milioni e mezzo di followers: vi rendete conto? Nel video che ha pubblicato di recente posa in baby doll per una nota azienda internazionale di lingerie, per la quale si esibisce in una serie di shooting fotografici che lasciano senza fiato il popolo del web.

Sguardo da pantera, corpo vulcanico, viso meraviglioso, labbra che ogni uomo sognerebbe di baciare: non c’è un millimetro del suo corpo che non sia praticamente perfetto. Ivana sa bene “quali armi” ha a disposizione e sa usarle nel migliore dei modi per accrescere l’appeal intorno al suo personaggio.

Una Dea, una fata, chiamatela pure come volete: pochi fortunati hanno avuto a avranno “la buona sorte” di starle accanto. La Knoll può certo permettersi di selezionare il meglio. Intanto la rete va letteralmente a fuoco!