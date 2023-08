Calciomercato, colpo a centrocampo: torna subito in Italia

Le big di Serie A sono molte attive in questi giorni bollenti di agosto: pronto il colpo a centrocampo, non vede l’ora di tornare in Italia

Sono ore frenetiche anche in Italia con tante big della Serie A pronte a chiudere affari sensazionali in vista della prossima stagione. Dopo un lungo periodo di stallo, sono tornate protagoniste per puntellare le rose dei migliori club italiani. Può arrivare subito, lui vuole essere protagonista in massima serie italiana.

Un momento decisivo per ultimare gli ultimi colpi della sessione estiva di calciomercato. Tante le trattative portate avanti in queste ore dalle big della Serie A. Niente Genoa per Cesare Casadei, ma a sorpresa il top club d’Italia si è fatto avanti per nuovi innesti di qualità nella zona centrale di campo. Le prossime ore saranno decisive per conoscere se il giovane talento arriverà in Italia dopo essere stato protagonista per tanti anni con la maglia dell’Inter nel settore giovanile nerazzurro.

Calciomercato, colpo di scena in Serie A: affare totale

Basta una semplice telefonata per concludere un affare. Ora il colpo di scena che non tutti si aspettavano: ora si può chiudere subito l’affare per il giovane talento italiano. La big d’Italia non vede l’ora di riportarlo in Italia.

Come svelato dal quotidiano Libero anche la Lazio vorrebbe chiudere l’affare per il centrocampista italiano del Chelsea, Cesare Casadei, che si è messo in luce nell’ultimo Mondiale Under 20. Anche il Genoa l’ha seguito a lungo così come il Leicester che potrebbe avere la meglio. Lui vorrebbe tornare subito in Italia con Maurizio Sarri che lo farebbe diventare un giocatore totale. Il Chelsea lo vorrebbero invece dare in prestito ad Enzo Maresca in Championship per non farlo allontanare da Londra: tante big sono sulle sue tracce, ma nelle prossime ore si conoscerà la sua prossima destinazione.

Cresciuto nel settore giovanile dell’Inter, è stato ceduto un anno fa ai Blues per circa 15 milioni più bonus: un affare importante per il centrocampista italiano che non ha fatto ancora il suo esordio in Serie A. La sua voglia è quello di essere protagonista ai massimi livelli: le qualità ci sono tutte, ma ora servirebbe un progetto per farle esplodere del tutto. La Lazio targata Maurizio Sarri potrebbe essere una destinazione ottimale per tutti: i biancocelesti sono alla ricerca di un valido centrocampista dopo l’addio eccellente di Milinkovic-Savic. Casadei piace parecchio.