Clausola aggirata: Zaniolo sbarca alla Juve

Nicolò Zaniolo è pronto come prossino top player della Juve, un affare che sta già dividendo in due la tifoseria bianconera in queste ore

Il centrocampista raggiungerebbe la squadra nei prossimi giorni, il Galatasaray è pronto a cedere l’azzurro. Il club turco però non si avvarrebbe della clausola sul calciatore, fissata in trenta milioni di euro.

Tre club in un anno, questa volta probabilmente il rapporto durerà per lungo tempo. L’idea Zaniolo alla Juve sta cominciando a maturare, proprio perché il club bianconero è rimasto sempre attento sulla situazione del centrocampista. Un obiettivo che torna in pole a distanza di mesi, proprio guardando l’evolversi recente c’è una accelerata per averlo.

Il trequartista ha già giocato in stagione con i turchi nel preliminare di Champions, ma andrebbe volentieri a Torino nell’anno dove non si giocheranno le coppe: troppo forte la tentazione di giocare con Chiesa e Vlahovic, sarebbe un tridente che impaurirebbe ogni difesa avversaria.

Zaniolo-Juve, i dettagli dell’affare

I tifosi sono perplessi, soprattutto sul piano fisico il trequartista sembra non convincere il popolo bianconero. I trenta milioni di euro da versare per la clausola potrebbero essere evitati nell’immediato, proprio perché il Galatasaray sa benissimo come sia una quotazione di massima che difficilmente i club italiani potrebbero permettersi. L’arrivo del brasiliano Tete in Turchia gli ha chiuso gli spazi in campo, ecco allora come l’affare prende il volo secondo Fanatik: Zaniolo in Italia a condizioni favorevoli.

I trenta milioni rimarrebbero, ma ci sarebbe una formula diversa da mettere in atto. Ovvero, la Juve su Zaniolo a quella cifra ma non da versare subito: raggiungerebbe la formula nel corso degli anni e con qualche bonus comunque facile da raggiungere con gol e assist. Giuntoli vorrebbe inserire proprio i bonus sulla base di presenze e gol, ovvero fattori che dipenderanno tutto dall’impegno e dalle condizioni fisiche dell’azzurro.

Dal canto suo, Zaniolo gradisce la Juve nell’anno degli europei, ha bisogno di giocare da titolare e convincere definitivamente tutto il calcio italiano sul suo valore e la sua affidabilità. I bianconeri guardano il tutto con attenzione, il tridente d’attacco con Chiesa e Vlahovic crea dibattito e suscita un grande interesse. Da una parte c’è la qualità dei tre come garanzia, dall’altra un trio che potrebbe giocare ben poco insieme se avranno la scia fisica dell’ultima stagione. Un dubbio non da poco, toccherà a Zaniolo convincere gli scettici.