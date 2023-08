Sorpresa Bonucci: Juve, è già tutto deciso

Sorpresa Bonucci e lascia senza parole. La situazione che si è creata in casa Juventus tra società, squadra e giocatore è assai delicata

Probabilmente il tifoso della Juventus non più propriamente giovane, con i capelli sale e pepe, forse più sale che pepe, osservando da fuori la vicenda che sta toccando in prima persona Leonardo Bonucci, pur non potendo disporre di tutti gli elementi per un giudizio basato su una concreta conoscenza dei fatti, sarebbe portato a pensare: “Con Boniperti queste cose non sarebbero mai accadute“.

Vero, falso. chi lo sa. Certo è che il calcio è sicuramente cambiato negli ultimi decenni. Straordinariamente, e eccessivamente, più ricco, tremendamente meno umano. La vicenda Bonucci è la cartina al tornasole di questa involuzione dello sport più bello del mondo. Anche soltanto pochi anni fa un capitano di una squadra non avrebbe mai subito un simile trattamento da parte di una dirigenza.

Il difensore della Juventus è stato messo fuori rosa perché fuori dal progetto tecnico e perché, soprattutto, in possesso di un contratto che lo lega alla Juventus fino al 2024 per una somma di 6,5 milioni di euro netti annui che la società gli ha, liberamente, offerto e che lui felicemente, ha sottoscritto. Ma questa è soltanto la prima parte di una storia che rasenta l’incredibile.

Sorpresa Bonucci, incredibile Juventus

La società Juventus e il direttore tecnico, Cristiano Giuntoli, da tempo hanno comunicato a Bonucci che è, a tutti gli effetti, fuori dal progetto tecnico e che, se vuole inseguire il sogno di giocare gli Europei 2024 con la nazionale di Roberto Mancini, dovrà accettare un’altra collocazione.

Per il momento il centrale di Viterbo ha rifiutato diverse proposte perché vuole giocarsi le sue carte a Torino, cercando di convincere Massimiliano Allegri che può essere ancora utile alla Juventus. Eppure c’è un nuovo aspetto che rende unica la vicenda Bonucci. L’ha svelata Graziano Campi sul suo profilo Twitter dove, parlando della vicenda riguardante Bonucci ha svelato un retroscena inedito, ovvero che per il centrale bianconero vi è anche la possibilità di rinnovo contrattuale con la Juventus. Fino al 30 giugno 2025!

Infatti Campi ha scritto che: “Sbirciando nella semestrale della Juventus ho scoperto che per Bonucci esiste la possibilità di rinnovare il contratto. Con tanto di bonus al verificarsi di questa condizione“, questo quanto riportato da calciomercato.it. Per Bonucci potrebbero maturare le condizioni che già in passato hanno permesso a giocatori quali Cuadrado, Alex Sandro e Szczesny di prolungare il contratto di un anno. Le condizioni riguardavano solitamente i minuti giocati o le presenze complessive in campo.

Condizioni che, allo stato attuale delle cose, sembrano difficilmente verificabili per Bonucci. Eppure ci sono.