Calciomercato, occhi in Colombia: arriva subito in Serie A

I club di Serie A continuano a monitorare attentamente giovani talenti in giro per il mondo: affare fatto dalla Colombia, chiusura totale

Sono ore frenetiche in Serie A con tanti colpi realizzati nelle ultime ore. Tante idee suggestive in vista della prossima stagione con l’affare che potrebbe concretizzarsi a breve: un profilo del tutto nuovo e sconosciuto in Europa. Conosciamo meglio il giovane talento colombiano classe 2004, che non vede l’ora di misurarsi con il calcio italiano.

I club di Serie A si sono mossi attivamente in questi primi giorni di agosto dopo un mese di luglio di studio dettagliato per nuovi innesti di qualità. Un motivo in più per continuare a far sognare i tifosi, che ormai sono pronti a conoscere ogni calciatore in giro per il mondo. Un momento decisivo per prendere la migliore decisione possibile in ottica futura investendo una cifra adatta sul giovane centrocampista colombiano sorprendendo le altre concorrenti in Europa.

Calciomercato, il classe 2004 pronto a sbarcare in Italia

Un affare che sorprenderebbe tutti con uno scouting davvero decisivo per volare direttamente in Colombia. Nel calcio attuale bisognerà tenere le antenne ovunque per scovare i migliori talenti in giro per il mondo. Anche le squadre italiane si sono evolute in tal senso provando così ad allestire uno staff di primaria importanza.

Come svelato pochi minuti fa dal giornalista sudamericano, Julian Capera, il Bologna vuole chiudere in tempi brevi l’affare del giovane talento colombiano dell’Atletico Nacional Jhon Elmer Solis. Classe 2004, è già pronto per il salto in Europa per essere un grande protagonista in vista della prossima stagione. In patria è conosciuto come uno dei più grandi talenti in circolazione: già ci sono tanti club europei pronti a soffiarlo al suo club.

Di ruolo centrocampista, sulle tracce di Elmer Solis ci sarebbe anche il Wolfsburg da sempre molto attento ai giovani sudamericani come la storia insegna. Il colombiano può vantare anche quattro presenze in Copa Libertadores avendo un ruolo già centrale nel campionato del suo Paese. Il Bologna vuole sorprendere tutti per chiudere il colpo dal Sudamerica in tempi brevi anticipando le altre big d’Europa, interessate al centrocampista classe 2004. Saranno ore decisive per il suo passaggio in Italia con la notizia che è stata lanciata direttamente su Twitter dal giornalista Julian Capera. Ormai ci siamo per il colpo ad effetto.