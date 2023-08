Melissa Satta è magnetica: visione piccante

L’ex velina di ‘Striscia la Notizia’ è sempre più sexy e sui social si mostra ai fan: scatto rovente, Melissa Satta è semplicemente meravigliosa

Il mondo dello spettacolo concede spazio, anno dopo anno, a personaggi che il più delle volte lasciano il tempo che trovano. Chi invece proprio non vuole sapere di scendere dalla cresta dell’onda è la meravigliosa Melissa Satta, sempre più protagonista sui social network.

Melissa nasce a Boston, negli Stati Uniti, da genitori sardi, il 7 febbraio 1986. A sedici anni ha iniziato a farsi conoscere come una delle modelle più rinomate ed apprezzate nei primi anni ‘2000. Una vera e propria stella pronta a splendere, soprattutto dopo essersi trasferita a Milano per cercare fortuna. Una fortuna giunta l’anno successivo, nel 2005, con il tg satirico ‘Striscia la Notizia’ che la scelse come velina mora al fianco della bionda Thais Wiggers. Accompagnare le notizie date dal duo Iacchetti-Greggio oltre a mostrare un corpo da capogiro l’ha portata ad essere davvero celebre nella televisione italiana.

La Satta, tra le altre cose, è stata testimonial del brand ‘Sweet Years’, fondato dai due ex calciatori Christian Vieri e Paolo Maldini, che ebbe un successo stratoferico poco più di vent’anni fa. Melissa ha avuto successo anche come attrice, visto che ha recitato in diversi lavori: dalla fiction ‘Il Giudice Mastrangelo 2‘ al fianco di Diego Abatantuono fino al film ‘Bastardi‘, molto chiacchierato e che ha visto nel suo cast diversi attori celebri: su tutti Giancarlo Giannini.

L’ex velina ha anche condotto diversi programmi televisivi: ‘TRL on tour’ su MTV insieme ad Alessandro Cattelan, ‘Primo e Ultimo‘ con Teo Mammucari. In seguito è stata una presenza fissa nella celebre trasmissione sportiva ‘Controcampo‘, condotta al successo dal giornalista Sandro Piccinini. Anche l’erede spirituale ‘Tiki-Taka‘, guidato da Pierluigi Pardo, ha visto la Satta protagonista in più occasioni. Melissa è stata infine il volto di ‘Missione Beauty‘ su Rai 2 e recentemente del programma comico ‘Gialappashow’ insieme al famigerato trio ‘Gialappa’s Band’.

Melissa Satta, i fan restano a bocca aperta

La sua bellezza era a rimane sotto gli occhi di tutti, al punto che la sua vita privata è ancora oggi chiacchieratissima. Sono stati diversi gli amori che la Satta ha ‘sfoggiato’ nel corso della sua carriera nel mondo dello spettacolo. Daniele Interrante, Christian Vieri, ma soprattutto Kevin-Prince Boateng. L’ex attaccante del Milan, con cui l’ex velina è stata sposata per molti anni, le ha dato anche un figlio: Maddox.

Il divorzio non ha deteriorato i buoni rapporti che la coppia porta avanti per il bene dell’adorato figlio: in questo momento Melissa Satta è felicemente fidanzata con il celebre tennista Matteo Berrettini. Insieme al suo amore la Satta è in vacanza in Costa Smeralda e, come di consueto, non disdegna il mostrare tutta la sua abbagliante bellezza sui social. C’è da dire come su Instagram l’ex velina abbia raggiunto l’importantissimo traguardo dei 4,8 milioni di followers: ed il motivo è presto detto.

Le curve della Satta sembrano quelle di sempre, col tempo che pare non aver scolpito il corpo scolpito della showgirl. Nel suo ultimo scatto si è mostrata sul lettino, con cappellino, occhiali da sole ed un semplice quanto ‘invitante’ completo giallo. Anche nei piccoli gesti, la Satta ha fatto centro: il post è stato tempestato di likes e commenti in poche ore.