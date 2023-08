Serie A: svolta improvvisa, Bonucci a zero

Leonardo Bonucci è pronto ad approdare in una squadra a parametro zero. Una occasione importante per rilanciarsi dopo un periodo non facile.

In casa Juventus continua a tenere banco la questione Bonucci. La rottura con i bianconeri è ormai certa e per questo motivo non ci resta che aspettare le prossime settimane per avere un quadro più chiaro sul futuro del centrale.

Secondo quanto riferito dal Corriere della Sera, la Juventus e Bonucci stanno ragionando sulla possibilità di una rescissione contrattuale per consentire al calciatore di trovare una soluzione a parametro zero in questo calciomercato. Si tratta di una possibilità da seguire nel giro di davvero poco tempo.

Calciomercato: Bonucci in Serie A, ecco con chi firma

Leonardo Bonucci è sempre più vicino a lasciare la Juventus in questa sessione di calciomercato. Nonostante una volontà da parte del giocatore di proseguire la sua avventura in bianconero, le strade sono destinate a separarsi e in queste ultime ore si sta trovando la soluzione migliore per cercare di chiudere il prima possibile il rapporto. L’idea che nelle ultime ore sta prendendo piede è quella di una rescissione contrattuale per consentire al calciatore di iniziare una nuova esperienza liberamente e senza dover aspettare l’offerta giusta.

Una rescissione che quasi certamente porterà Leonardo Bonucci a resta in Serie A in questo calciomercato. Squadre come Lazio, Roma e magari lo stesso Monza sono da tempo sulle tracce del centrale e c’è assolutamente l’opzione di sposare questo progetto. Vedremo se alla fine si arriverà oppure no alla fumata bianca.

Senza dimenticare che una conclusione del rapporto con la Juventus potrebbe consentire a Bonucci di trovare squadra anche alla chiusura del calciomercato e quindi si tratta di una ipotesi da seguire con attenzione. Di sicuro stiamo parlando di una vicenda che terrà banco ancora per diverso tempo e presto sono attese novità.

