Ha del clamoroso quanto avvenuto in queste ore in casa Inter: l’affare per Samardzic rischia seriamente di saltare! Tifosi senza parole dopo quanto accaduto.

Ha del clamoroso quanto sta accadendo in queste ore in casa Inter per l’affare Lazar Samardzic. Il colpo rischia di saltare, nonostante le visite mediche effettuate. Incredibile. Il talento classe 2002 è di sicuro tra i prospetti più importanti del nostro campionato. Infatti tanti club erano su di lui. Si può dire quasi tutte le big. Lo volevano il Napoli (in caso di addio di Zielinski), la Lazio (per sostituire Milinkovic) ma anche altre big tra cui le milanesi.

Dove alla fine sembrava aver deciso di andare: all’Inter. Il tutto ormai era fatto, con l’accordo raggiunto e Marotta che mette a segno l’ennesimo grande colpo, sfilando il gioiello alla nutrita concorrenza. Come già fatto con Frattesi. Tra l’altro talenti che già giocano stabilmente in serie A e per questo preferiti da Inzaghi. Eppure qualcosa è andato storto e ora rischia di saltare tutto!

Clamoroso Inter, l’affare Samardzic rischia di saltare!

Il giocatore tedesco naturalizzato serbo ha anche già svolto le visite mediche di rito con l’Inter, superandole. Era tutto pronto per la firma sul contratto. Ma lì c’è stato qualche intoppo. Cos’è successo? Perché questo colpo di cui tutti erano contenti all’improvviso ha subito una brusca frenata?

Il tutto sarebbe nato per alcune divergenze con l’entourage del calciatore che altri non è che suo padre. Il centrocampista era assistito da Rafaela Pimenta la quale aveva trovato l’accordo per il passaggio in nerazzurro. Poi il cambio di agente, passando dalla Pimenta al padre-procuratore. E quest’ultimo ha voluto modificare alcuni dettagli contrattuali dell’accordo già raggiunto in precedenza, come riportato da gazzetta.it. Nonostante un lungo vertice andato in scena nella sede dell’Inter l’affare è ora in pericolo e rischia di saltare. Con la dirigenza meneghina che ha posto un limite temporale entro il quale decidere.

Il padre di Samardzic avrebbe cambiato alcuni parametri del contratto con il nuovo club e la cosa non sarebbe piaciuta a Marotta e soci. L’Inter non ne vuole sapere, restando ferma sulle proprie cifre già concordate. Da qui l’ultimatum: il club nerazzurro ha dato due giorni ulteriori di riflessione al ragazzo e a suo padre. Dopo di che dovranno decidere se firmare oppure arrivare alla clamorosa rottura e far saltare il colpo.