Lazio-Juventus, pista caldissima: doppio colpo chiuso

Lazio e Juventus è una pista caldissima di mercato in queste ore. Il doppio colpo sembra essere chiuso e la fumata bianca molto vicina! Si attende solo l’ufficialità?

Lazio e Juventus è una pista caldissima di mercato. Sono frenetiche le ultime ore tra questi due club che stanno trattando ad oltranza per un doppio colpo che sembra essersi chiuso. La fumata bianca può essere ad un passo. E dire che inizialmente la dirigenza bianconera sperava di dover trattare con i capitolini per Milinkovic-Savic, il vero pallino e sogno da tempo per la Juve. Non è stato così, ma questo doppio affare può sicuramente favorire Giuntoli per andare a caccia di nuovi colpi, magari quel centrocampista che Allegri tanto brama.

Uno dei compiti principali a cui Giuntoli stava lavorando in questa calda estate è sicuramente quello di sfoltire la rosa. Tanti i giocatori in esubero che possono servire a fare cassa. Anche perché con solo due competizioni da disputare (campionato e Coppa Italia) diventa difficile pensare ad una rosa extra-large in questa stagione per i bianconeri. Da qui i tanti giocatori da piazzare anche per far rifiatare le casse della società bianconera.

Lazio-Juventus, doppio colpo chiuso

E dunque i piemontesi hanno continuato a lavorare in uscita, dopo aver piazzato Zakaria al Monaco e De Winter al Genoa. Il doppio colpo con cui si è lavorato ad oltranza con il club biancoceleste riguarda Luca Pellegrini e Nicolò Rovella. I due ricoprono i ruoli che Sarri richiede da tempo: un terzino e un regista. Arrivare alla fumata bianca ha aiutato tutti. Lazio e Juve a raggiungere i rispettivi obiettivi di mercato e anche i due calciatori desiderosi di una nuova chance. Soprattutto l’esterno voleva solamente i biancocelesti, club per cui tifava da piccolo.

La trattativa però non è stata delle più semplici, si è arrivato varie volte vicino alla rottura totale ed è andata avanti per 24 ore no stop. La Juve voleva monetizzare più possibile da questo affare, chiedendo circa 24 milioni di euro. Alla fine dovrà accontentarsene di 21, il prezzo finale stabilito. Per la precisione parliamo di un doppio prestito con obbligo di riscatto. Il costo del terzino è di 4 milioni, i restanti 17 sono dell’ex Monza. Ci sono da limare solo gli ultimi dettagli con gli agenti ma il più sembra essere fatto.

Resta solo da venire incontro a qualche rimostranza da parte del regista che alla fine sembra essersi convinto di accettare la proposta biancoceleste, forte del fatto di giocare la Champions League. Difficile, se non remota, la possibilità di un ritorno al Monza. Lotito tratta anche con il calciatore ma il doppio colpo sembra essere cosa fatta.