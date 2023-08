Federica Panicucci senza freni: spettacolare in acqua

Nonostante l’età che avanza, Federica Panicucci si mostra in splendida forma sui social. Uno degli ultimi scatti pubblicati, infatti, ha lasciato tutti senza parole

La bella conduttrice e showgirl Federica Panicucci si mostra in una forma smagliante sui social. I contenuti che posta quasi quotidianamente, infatti, riscuotono molto successo nel pubblico, che continua a seguirla con grande affetto.

La sua carriera nel mondo dello spettacolo arriva nel lontano 1987, quando prende parte al programma di casa Rai “Portobello”. Il successo definitivo, però, arriva quando al “Festivalbar”. Nel corso degli anni ha avuto sempre più successo, conducendo svariati programmi molto apprezzati dal pubblico italiano. Oltre al mondo televisivo, la bella Federica ha anche l’occasione di partecipare ad alcuni programmi radio negli ultimi anni.

Sentimentalmente è stata legata dal 1995 al 2015 al produttore discografico Mario Fargetta. Nel corso della relazione, la coppia dà alla luce due figli dal nome Sofia e Mattia, nati rispettivamente nel 2005 e 2007. Oggi Federica ha ritrovato l’amore con l’imprenditore Marco Bacini, con cui ha lanciato il brand di moda Let’s Bubble. Oggi Federica è molto attiva sui social, dove pubblica contenuti sia di vita professionale che privata.

Federica Panicucci è uno spettacolo, spiaggia ai suoi piedi: fan a bocca aperta

Federica Panicucci è molto attiva sui social network, con il suo profilo Instagram che ha raggiunto il milione di follower. Questo a dimostrazione di quanto il pubblico continui a seguirla anche al di fuori delle telecamere.

Oltre che per la bravura in ambito lavorativo, questo grande successo social deriva anche da una bellezza disarmante, che non sembra passare nonostante l’età che avanza. In uno degli ultimi scatti postati, infatti, ha messo in risalto tutto il suo splendore, con i fan rimasti senza parole di fronte a delle forme a dir poco esplosive.

Nella foto in questione possiamo ammirarla in riva al mare, con un costume a due pezzi di colore blu che mette in risalto un fisico a dir poco statuario. A catturare l’occhio dei fan, come prevedibile, è un lato A che definire prosperoso è riduttivo. Il contenuto in questione, come prevedibile, ha fatto il boom di like e commenti, con il pubblico che non ha perso occasione nel farle sentire tutto il supporto possibile. Federica Panicucci ha voglia di stupire ancora, con delle foto che, si spera, siano sempre più provocanti.