Esonero Allegri: l’annuncio che ribalta la Juventus

Arriva il clamoroso annuncio che cambia le carte in tavola in casa Juventus: esonero di Massimiliano Allegri. Ecco tutti i dettagli

Cristiano Giuntoli, che da qualche settimana è al comando delle operazioni di mercato della ‘Vecchia Signora’, continua nella mission, affidatagli dal management bianconero, di ‘potare gli steli secchi’ della rosa juventina.

Trovato l’accordo per la cessione di Denis Zakaria al Monaco, dove il centrocampista svizzero ritrova Adolf Hutter, suo tecnico per sei mesi durante la sua esperienza al Borussia Mönchengladbach. Operazione che, tra cartellino e ingaggio, farà risparmiare circa 30 milioni di euro lordi alle casse della ‘Vecchia Signora’.

Non solo. È fatta con la Lazio per Luca Pellegrini e Nicolò Rovella, coi bianconeri che incasseranno in tutto circa 21 milioni di euro.

Dunque, poco alla volta prende forma la Juventus che si presenterà ai blocchi di partenza dell’imminente nuova stagione agli ordini di Max Allegri. Sempre che sia il tecnico livornese a guidare i bianconeri visto che nelle ultime ore un clamoroso annuncio fa saltare il banco, pardon, la panchina dell’ex tecnico rossonero.

Giordano Mischi: “Se Allegri non entrerà la Champions, non resterà un altro anno”

Max Allegri, nel bene e nel male, è sempre al centro del dibattito bianconero. Nella prossima stagione, dunque, l’osservato speciale in casa Juventus sarà proprio il tecnico livornese.

Certo, per definizione ogni allenatore è precario ed è sempre in discussione, perfino quelli vincenti, figuriamoci l’ex tecnico del Milan che è reduce (per gli standard bianconeri) da un’annata fallimentare.

Ovviamente le colpe non sono tutte sue. Sul deficitario bilancio sportivo della ‘Vecchia Signora’ hanno pesato non poco le conseguenze delle vicende giudiziarie in cui è rimasto coinvolto il club bianconero.

In fin dei conti, sul campo Allegri ha conquistato il secondo posto in campionato e quindi la qualificazione in Champions League, poi derubricata a quella in Conference League per effetto della penalizzazione di 10 punti per le c.d. ‘plusvalenze fittizie’ che sono costate alla Juventus anche la partecipazione alla meno prestigiosa delle Coppe europee in conseguenza della squalifica per un anno inflittale dall’Uefa.

Un’attenuante che unitamente al suo sontuoso contratto (altri due anni a 7 milioni di euro netti annui più 2 di bonus) di fatto gli ha salvato la panchina.

Di questo avviso è anche Giordano Mischi che, intervenuto a ‘Top calcio 24’, ha approvato la decisione dei dirigenti bianconeri di continuare con Allegri dal momento che “ci sta che la Juventus abbia deciso di non spendere 40 milioni di euro per cambiare Allegri e tutto il suo staff“.

Tuttavia, dopo che Allegri ha indirizzato il mercato della scorsa estate sponsorizzando gli arrivi di Pogba e di Di Maria, Giordano Mischi non ha dubbi, è perentorio nel disegnare uno scenario futuro in cui se il tecnico livornese non centrasse l’obiettivo della qualificazione in Champions League, visto anche che non avrà impegni europei, “è chiaro che non potrà restare un altro anno“.