Arabia, la Lega Saudita non molla: progetto clamoroso

L’Arabia Saudita è pronta a lanciarsi definitivamente nel mercato dell’élite del calcio: ecco il progetto saudita, illustrato da Carlo Nohra

Un’ondata di ingenti investimenti sta sconvolgendo il mondo calcistico in Arabia Saudita.

Secondo Carlo Nohra, direttore operativo della Saudi Pro League, tutto ciò non è casuale, ma parte di una strategia a lungo termine per rendere il campionato saudita uno dei migliori al mondo. In un’intervista all’agenzia Reuters, e riportata da Calcio&Finanza, Nohra ha condiviso i dettagli di questa audace visione.

L’obiettivo principale della Saudi Pro League è stato chiaro fin dall’inizio: migliorare la qualità del prodotto calcistico locale. La chiave per raggiungere questo obiettivo è stata l’acquisizione di talenti di livello mondiale. I club sauditi hanno investito oltre 400 milioni di euro per attirare giocatori da squadre d’élite europee, un passo che ha catturato l’attenzione di tutto il mondo calcistico.

Secondo Nohra, la spesa massiccia non è solo una mossa impulsiva, ma un elemento fondamentale della strategia di miglioramento. Questa strategia richiede tempo e dedizione, ma mira a posizionare la Saudi Pro League tra le prime dieci leghe calcistiche globali. Un ulteriore obiettivo è chiaro: liberare il potenziale intrinseco per guidare il cambiamento e diventare leader riconosciuti per l’eccellenza nella governance, nello sviluppo dei club, nell’acquisizione di giocatori e nella commercializzazione.

Carlo Nohra e le parole sul progetto Saudi Pro League: la situazione

Nohra sottolinea che il miglioramento della qualità sul campo richiede investimenti finanziari.

Se si vuole attirare i migliori talenti e offrire uno spettacolo di alta classe, è necessario pagare il prezzo. La quantità esatta di denaro investito potrebbe non essere stata fissata in modo definitivo fino al 2030, ma l’impegno a investire rimane saldo.

L’entusiasmo per l’inizio della nuova stagione è palpabile in Arabia Saudita. Il calcio è una passione radicata nella cultura, con l’80% della popolazione coinvolta in vari aspetti del gioco. La recente stagione ha registrato un aumento dell’affluenza e della copertura televisiva e Nohra crede che questa sia solo l’inizio. Con le nuove stelle del calcio mondiale che fanno la loro comparsa nei campionati sauditi, non c’è dubbio che i tifosi accorreranno negli stadi per vedere i loro eroi in azione.

La Saudi Pro League sta abbracciando una visione ambiziosa e lungimirante. Gli investimenti, uniti a una strategia ben definita, stanno già portando i frutti dell’entusiasmo e dell’attenzione globale. L’Arabia Saudita sta dimostrando che è pronta a sfidare le leghe calcistiche tradizionali e a costruire una propria identità calcistica che si fa spazio tra le grandi del mondo.