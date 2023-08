Juventus: arriva il nuovo attaccante, Giuntoli lo strappa alla concorrenza

La Juventus è al lavoro per un nuovo attaccante in questo calciomercato. Alla fine il nome potrebbe essere a sorpresa con Giuntoli pronto a strapparlo alla concorrenza.

E’ una Juventus pronta ad essere protagonista in questi ultimi giorni di calciomercato. Nonostante Allegri abbia chiuso all’ipotesi di vedere dei nuovi arrivi, Giuntoli è al lavoro per cercare di dare al tecnico una rosa assolutamente di livello e quindi sono in corso tutti i ragionamenti del caso.

Stando alle ultime indiscrezioni, la Juventus potrebbe fare un attaccante in questo calciomercato e attenzione ad un nome a sorpresa. Le riflessioni sono in corso e non ci resta che aspettare i prossimi giorni per avere un quadro molto più chiaro.

Calciomercato Juve: colpo a sorpresa, ecco chi arriva in attacco

Attaccante che la Juventus potrebbe fare a prescindere da Vlahovic. In casa bianconera si sta ragionando su un tesoretto da spendere per rinforzare un reparto offensivo che anche contro l’Atalanta ha dimostrato qualche lacuna. L’obiettivo Lukaku sembra essere collegato al serbo, ma attenzione ad un nome a sorpresa. In questo momento non c’è nessuna trattativa in corso, ma tutto può succedere in questi ultimi giorni della sessione estiva.

Secondo quanto riferito da Ekrem Konur, la Juventus è tra le squadre che stanno seguendo con attenzione Wahi del Montpellier in questo calciomercato. Il suo procuratore ha escluso un trasferimento in Italia, ma i bianconeri con un tesoretto importante potrebbero battere la concorrenza considerando anche il fatto che si ragiona sulla possibilità di un trasferimento anche in prestito con diritto o obbligo di riscatto.

Si tratta di una possibilità da considerare soprattutto negli ultimi giorni di calciomercato considerando che per il momento resta viva l’ipotesi Lukaku. Ma la candidatura di Wahi resta forte soprattutto in caso di una uscita di una punta importante in questa sessione estiva.

Mercato Juve: Wahi resta un obiettivo

Wahi resta un obiettivo per la Juventus in questo calciomercato e vedremo se negli ultimi giorni ci saranno delle possibilità di arrivare alla tanto attesa fumata bianca. Si tratta di un obiettivo conteso da molte squadre e per questo motivo non sarà assolutamente semplice.

Ma i bianconeri sono al lavoro per avere un tesoretto da investire nei prossimi giorni e Wahi potrebbe ben presto balzare in cima ai desideri se si pensa anche al fatto che stiamo parlando di un profilo assolutamente importante e giovane.