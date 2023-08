Roma, c’è l’accordo col PSG: il big è vicinissimo

La Roma deve ancora completare l’organico a disposizione di Josè Mourinho. E nelle ultime ore ha definito l’arrivo di un rinforzo importante

Un’estate di mercato quasi surreale, quella che i tifosi della Roma stanno vivendo. Dopo aver definito con largo anticipo, intorno a metà giugno, l’ingaggio di tre elementi di un certo spessore come N’Dicka, Kristensen e Aouar, il club giallorosso si è fermato.

Per tutto il mese di luglio e questa prima metà di agosto non un solo volto nuovo si è affacciato a Trigoria strappando un sorriso a Josè Mourinho. Il tecnico portoghese, sempre più sconsolato, continua a chiedere rinforzi che la società non riesce ancora a mettergli a disposizione. Le principali carenze riguardano l’attacco, al contrario di un centrocampo che nei prossimi giorni si arricchirà di un altro elemento di spessore.

Il problema con la P maiuscola per la Roma in questo momento è l’attacco, un reparto offensivo che ad oggi può contare su un solo centravanti di ruolo, quell’Andrea Belotti che nella scorsa stagione centrato il record negativo di zero gol realizzati. Il direttore generale Tiago Pinto, nonostante gli oltre 30 milioni di euro incassati dalla cessione di Roger Ibanez al club saudita dell’Al-Ahli, sta vedendo sfumare tutti gli obiettivi individuati per rimpolpare l’attacco e soddisfare almeno in parte le richieste sempre più pressanti dello Special One.

Roma, il primo colpo è a centrocampo. In arrivo un big dal Paris Saint Germain

Ma è il centrocampo il settore che a breve sarà completato grazie all’arrivo in prestito del mediano portoghese Renato Sanches. Il ventiseienne ex di Benfica, Bayern e Lille è reduce da una serie impressionante di infortuni muscolari. Mourinho però è convinto che con i giusti metodi di allenamento Sanches potrà tornare ai livelli di un paio di anni fa e consentire alla squadra giallorossa di compiere un notevole salto di qualità.

La trattativa tra la Roma e il PSG, favorita dall’eccellente rapporto tra Nasser Al-Khelaifi e Dan Friedkin, si è sbloccata nelle ultime ore: Sanches arriverà nella Capitale con la formula del prestito e forse un obbligo di riscatto a favore dei giallorossi da far scattare solo a determinate condizioni. Per il prestito il club capitolino verserà un milione di euro, mentre ne serviranno dodici per l’acquisto del giocatore a titolo definitivo. Renato Sanches già scalpita, l’avventura in Serie A nella Roma di Mourinho lo stimola. I tifosi aspettano e sperano.