Juventus, cessione al fotofinish: colpo di scena Perin

A sorpresa la Juve potrebbe cedere Mattia Perin, il portiere italiano avrebbe una meta da Champions League per ritrovare la titolarità

Il portiere bianconero potrebbe lasciare la Juve, dopo anni passati all’ombra del polacco Szczesny. Una situazione che metterebbe un po’ in difficoltà i bianconeri, innescando così un circolo dei portieri negli ultimi giorni di trattative.

La Juventus deve fare cassa e anche le ultime cessioni lo hanno confermato. Nelle ultime ore sono tre i partenti bianconeri, complessivamente la Juve nel corso dei prossimi mesi incasserà 45 milioni di euro circa provenienti dalle cessioni di Zakaria, Pellegrini e Rovella.

Denaro che servirà per il bilancio, cui potrebbe essere aggiunto anche quello per una partenza del tutto imprevista. Mattia Perin sarebbe pronto all’addio bianconero, c’è un club che per la Champions League punterà sull’esperienza dell’ex genoano.

Perin in Champions, dove giocherà

Il trentenne è da anni un affidabile secondo portiere in casa Juve, nella scorsa stagione dimostrò di valer ben più di un ruolo da dodicesimo. Estremo difensore affidabile, è ancora molto reattivo fra i pali e meriterebbe senza dubbio un maggiore impiego, con una soluzione che sta emergendo all’orizzonte. Serve gente pronta e per la Champions League nessuna incertezza, così un club europeo è pronto all’offensiva: Mattia Perin al Galatasaray, si giocherebbe il posto con un’altra vecchia conoscenza del calcio italiano.

Il portiere italiano andrebbe così a scalzare Fernando Muslera, in vista di un impegno in Champions League comunque gravoso per il club turco. Troverebbe un bel po’ di Serie A in Turchia, compreso quel Nicolò Zaniolo che potrebbe – chissà – rientrare in una maxi trattativa per il portiere, anche se l’ex Roma è sempre più vicino all’Aston Villa. L’ipotesi è che i bianconeri, per cederlo, proporranno qualche scambio o cercheranno di allargare l’opzione aumentando nettamente l’introito a propria disposizione.

255 gare in Serie A di cui 75 da imbattuto, Perin ha un contratto con la Juve sino al 2025. La sua quotazione è di una decina di milioni di euro, i bianconeri andrebbero a cederlo o puntando su Zaniolo (e aggiungendo un’altra quindicina di milioni) oppure proponendo anche McKennie, e portando il pacchetto a 35 milioni. L’impressione è che il club turco sia molto interessato, andando così a prendersi comunque del tempo prima di chiudere l’affare. C’è ancora tempo per la fine del calciomercato e altri profili potrebbero proporsi per il club turco, come nel caso degli svincolati Handanovic e Sirigu.