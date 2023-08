Barcellona, la strategia di mercato: il nuovo piano del club Blaugrana

Barcellona: ecco la nuova strategia della compagine spagnola per rinforzare il mercato e il futuro digitale

Il Barcellona ha annunciato una nuova mossa strategica per sbloccare risorse finanziarie necessarie a sostenere le operazioni di mercato e a potenziare la sua presenza digitale.

In un momento in cui il club blaugrana sta affrontando sfide finanziarie e il mercato dei trasferimenti è ancora in una fase piuttosto calda, questa nuova leva economica rappresenta un passo significativo verso la stabilizzazione finanziaria e il potenziamento delle iniziative digitali.

Dopo operazioni simili nel passato, come la vendita di una quota dei diritti tv della Liga e una percentuale dei suoi Studios, il Barcellona, secondo quanto riportato da Calcio&Finanza ha ora ceduto il 29,5% della proprietà di Barça Vision a LIBERO Football Finance AG (Germania) e NIPA Capital B.V. (Paesi Bassi). Questa operazione è stata chiusa con un valore di 120 milioni di euro, rappresentando una parte delle azioni precedentemente detenute da Socios.com e Orpheus Media.

Barça Vision ceduto in parte: 120 milioni al club spagnolo ed ulteriori risorse finanziarie

Barça Vision è un’iniziativa strategica del club che riunisce le azioni legate a Web3, NFT e Metaverso, parte di un piano più ampio per costruire l’Espai Barça Digital.

Questo movimento si collega alla crescente importanza del digitale nel mondo dello sport, aprendo nuove opportunità di coinvolgimento dei tifosi e di generazione di ricavi attraverso contenuti sportivi digitali innovativi. Quest’azione consentirà al Barcellona di disporre di risorse fresche per ufficializzare le operazioni di mercato già in corso, inclusi acquisti e rinnovi di contratti. La campagna acquisti sarà fondamentale per rafforzare la rosa a disposizione del nuovo allenatore Xavi e affrontare la prossima stagione con competitività.

Joan Laporta, il presidente del Barcellona, ha sottolineato l’importanza di questa mossa strategica nell’ottica di sviluppare ulteriormente la presenza digitale del club e generare nuove vie di ricavo attraverso i contenuti sportivi digitali. Ha evidenziato come questa decisione rifletta la trasformazione digitale in atto e come le risorse aggiuntive sosterranno la crescita delle piattaforme digitali del club.

La scelta del Barcellona di adottare questa leva finanziaria dimostra una strategia lungimirante per affrontare le sfide finanziarie e allo stesso tempo investire nel futuro digitale del club. Questo passo potrebbe contribuire a garantire una posizione competitiva sia sul campo che nel web, segnando, dunque, un nuovo capitolo nella storia del Barcellona e nel suo impegno a rimanere un attore di primo piano nel calcio globale.