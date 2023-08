Dalla Juve alla Roma: Pinto lo paga un quarto

L’ennesimo ribaltone di mercato si prende le prime pagine sportive italiane. Un calciatore vicinissimo al passaggio dalla Juve alla Roma

Il direttore sportivo giallorosso sarebbe in procinto di chiudere un affare clamorosamente vantaggioso per il suo club. La Roma potrebbe pagare il calciatore ex Juventus addirittura quattro volte meno rispetto ai bianconeri.

Secondo le recenti indiscrezioni, Tiago Pinto sarebbe riuscito già a strappare il si del calciatore che, adesso, attenderebbe solo i colloqui tra i due club per gettarsi in questa nuova avventura. Fonti vicine alla trattativa, infatti, rivelano che la Roma e il club proprietario del cartellino non abbiano ancora trovato un accordo su formula e costo dell’operazione: la trattativa, però, sembra incanalata verso la fatidica fumata bianca.

Dopo una parte iniziale di calciomercato recitata da assoluta protagonista in Italia, con gli arrivi di Houseem Aouar, Evan N’Dicka e Rasmus Kristensen alla corte giallorossa. L’addio di Roger Ibanez, passato all’Al Ahli per poco meno di 30 milioni ha, inoltre, aperto le porte al ritorno di Diego Llorente, sempre in prestito dal Leeds United.

Dopo i primi arrivi, però, il mercato della Roma si è man mano arenato, nonostante José Mourinho chieda a gran voce un nuovo attaccante per sopperire all’infortunio di Abraham. Tiago Pinto ha proseguito nel suo lavoro lontano dai riflettori e, anche se non ha ancora acquistato il tanto agognato centravanti, sarebbe vicinissimo a chiudere per un rinforzo ex Juventus. Si tratta di Leandro Paredes, centrocampista del Paris Saint Germain che nella scorsa stagione ha vestito la maglia della Juve.

Paredes ‘rivede’ la Roma

Arrivato in bianconero come il centrocampista che potesse dare geometrie alla Juve di Allegri, Paredes non è riuscito a conquistare né il tecnico né i tifosi juventini. Con il PSG la Vecchia Signora aveva chiuso per un prestito con diritto di riscatto fissato a 20 milioni di euro.

Dopo il mancato riscatto da parte della Juventus, la Roma ha iniziato ad avvicinarsi all’argentino, che ha già vestito il giallorosso dal 2014 al 2017. Il ds della Lupa sarebbe vicino a chiudere il ritorno del centrocampista per una cifra quattro volte inferiore ai 20 milioni chiesti dai Les Parisiens alla Juventus: 5 milioni di euro. La trattativa tra Roma e PSG potrebbe far sbarcare all’Olimpico anche Renato Sanches, centrocampista portoghese inseguito a lungo dal Milan durante la scorsa estate.