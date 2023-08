Sky, la nuova offerta: cosa attende gli abbonati

Gli abbonati di Sky devono registrare alcune novità in vista della stagione sportiva 2023-24, ormai imminente.

Ci sono delle novità importanti per quanti vorranno abbonarsi e seguire il grande calcio sull’emittente, cominciando dalla partenza dei campionati con una nuova offerta che coinvolge i nuovi abbonati.

L’inizio dei campionati riporta in campo anche la battaglia tra le varie emittenti, che investono molto sul calcio e vogliono anche il loro ritorno economico. È una battaglia tra Dazn e Sky, in Italia almeno sino al momento c’è quasi un duopolio a determinare gli umori della Serie A, cambiandone spesso orari e modi di pensare.

In attesa di capire qualcosa sul prossimo quinquennio 2024-2029 con i diritti tv ancora in ballo, è partita la nuova contromossa di Sky per avere quanti più abbonati possibili in questi giorni. Una svolta per i nuovi abbonati con un’offerta che può lasciare nel segno.

Nuova offerta Sky calcio, i dettagli

Chiaramente, il pacchetto maggiore degli abbonati è quello che “scarta” gli altri sport come Formula 1 e tennis e vuole vedere il grande calcio comodamente da casa. In divano con birra e stuzzichini, potrà quindi iniziare con i grandi appuntamenti, partendo da quelli già iniziati in Premier League e Ligue 1 e attendendo anche quanto accadrà nel campionato italiano, nel weekend 19-20 agosto. Sky però fa un’offerta a tutto tondo: un abbonamento a 14,90 euro.

Una mossa a sorpresa per l’emittente, spiegando come – a partire dall’11 agosto – Sky metterà a disposizione per quanti volessero abbonarsi un pacchetto congiunto con Sky Tv più Sky Calcio a 14,90 euro anziché a 30 euro. Il pacchetto di intrattenimento e quello che riguarda solo i campionati è quindi abbattuto nei costi della metà, per consentire quanti più abbonamenti possibili nel periodo caldo della stagione. Una soluzione che sembra essere gradita, soprattutto da chi vuole vedere le partite senza troppi fronzoli intorno e con i pacchetti di intrattenimento di Sky che permetterebbero la visione dei programmi di punta nel prossimo autunno-inverno.

L’offensiva tv spiazza la concorrenza di Dazn, puntando così con grande decisione ad avere sempre più utenti pronti a seguire Sky. L’offerta però ha dei vincoli temporali, sia per l’attivazione che per la durata. Infatti, si potrà avere questo particolare tipo di pacchetto d’abbonamento solamente sino al 3 settembre prossimo, in pratica per i primi tre turni di campionato è possibile effettuare questo nuovo abbonamento. Che ha dei vincoli di durata nel corso del tempo, questo profilo smart durerebbe 18 mesi, come durata del vincolo contrattuale.