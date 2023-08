Grealish, che disastro: il fantasista del City ne ha combinata un’altra

Nuova folle giocata fuori dal campo per il calciatore del Manchester City, Jack Grealish, che ne ha fatta un’altra delle sue

Quando si ha a che fare con le vicende legate alla vita di Jack Grealish, centrocampista fresco vincitore della Champions League con il Manchester City, non ci si annoia davvero mai. Impossibile aver dimenticato i festeggiamenti per la vittoria del trofeo che hanno visto l’inglese grande protagonista, festa infinita per il ventottenne che di recente ne ha combinata un’altra delle sue.

Durante quest’estate ne sono successe davvero di tutti i colori, prima il party senza freni per la coppa dalla grandi orecchie poi le birichinate in vacanza mentre sua moglie la modella Sasha Atwood era in Italia per lavoro. I due si conoscono e stanno insieme da quando erano adolescenti e sembrano concedersi una certa libertà. Qualche settimana fa è successo che, mentre la sua compagna era nel Bel Paese per via di alcuni impegni relativi al suo mestiere, il calciatore se n’è andata ad Ibizia dove non gli è mancata la compagnia.

I video di Grealish impegnato a ballare a stretto contatto con un’altra donna hanno fatto il giro del web. Oggi il classe 1995 è tornato ad allenarsi in vista di una nuova stagione che per il suo City è già iniziata. Sconfitta in Community Shield per gli Sky Blues contro l’Arsenal nel primo match ufficiale dell’anno. Meno di un’ora di gioco per l’esterno contro i Gunners che è tornato a far parlare di sé per una nuova vicenda extracalcistica.

Jack Grealish l’incorreggibile, questa ha volta ha provato a scusarsi con un biglietto

Come gran parte dei calciatori in giro per il mondo, a maggior ragione quando si ha uno stipendio come il suo, dal City percepisce qualcosa come 18 milioni l’anno, anche Grealish ama il lusso e in particolar modo le belle automobili. Questo è il motivo per cui sfreccia per le vie della città con il suo SUV della Lamborghini dal valore di circa 230 mila euro. La stessa vettura che ha recentemente parcheggiato in sosta vietata lasciando sul cruscotto anche un simpatico bigliettino.

Niente parcheggio per Grealish che ha preferito lasciare la sua macchina nel primo posto trovato, il tutto accompagnato da un avviso in bella vista con su scritto “torno subito“. Peccato che il calciatore abbia lasciato lì la sua Lamborghini per ben 4 ore, un lasso di tempo infinitamente lungo. Fortunatamente per Grealish, una volta terminati i suoi impegni la macchina era ancora a lì ad aspettarlo. Una notizia che in poco tempo è diventata virale.