Mancini ha già una nuova squadra: stipendio svelato

Notizia shock ma che già era nell’aria, Mancini si dimette e pensa già alla prossima squadra: stipendio rivelato.

La notizia delle dimissioni di Roberto Mancini da commissario tecnico della Nazionale è stata sì improvvisa, ma molti avevano sentore che prima o poi sarebbe successo. L’ormai ex commissario tecnico, campione d’Europa in carica, aveva perso almeno dalla sconfitta contro la Macedonia la forza del gruppo che contraddistingueva la nostra Nazionale.

Quell’unità che portò Chiellini & Co. ad alzare la coppa dell’Europeo sotto il cielo di Londra è svanita nel corso del tempo per poi dileguarsi sempre più, tra mancata qualificazione in Qatar, sconfitte improvvise e poco edificanti, e convocazioni spesso ritenute azzardate. La scelta di Mateo Retegui, ad esempio, ha fatto molto discutere. Che il suo destino potesse essere lontano dall’Italia, dunque, sembrava probabile a tutti.

Ma la goccia che ha fatto traboccare il vaso e che avrebbe spinto Mancini a dimettersi dalla panchina sarebbe stata l’ultima mossa della Federazione di integrare Leonardo Bonucci nello staff azzurro.

Ipotesi smentita subito dal calciatore che, qualche settimana fa, fu protagonista tra l’altro dell’altra dimissione eccellente in seno agli azzurri, ovvero quella di Evani. La verità potrebbe quindi essere un’altra, e per certi versi altrettanto clamorosa.

Nazionale, Mancini tentato dalla mega offerta

Se non si conoscono i motivi di dimissioni così inaspettate e improvvise, però si potrebbe intuire – e molti fonti confermano ciò – che dietro all’addio di Mancini ci sarebbe la “solita” longa manus di provenienza araba.

Molti sostengono infatti che l’allenatore marchigiano sarebbe stato tentata da diverse offerte provenienti dall’Arabia Saudita. Se all’inizio si parlava di club, la voce si è fatta poi più assordante mettendo in mezzo la Nazionale: Mancini avrebbe infatti ricevuto un’offerta dalla Federazione Saudita per portare la Nazionale al Mondiale del 2026.

Un’offerta mostruosa di cui sarebbero emerse, in queste ore, anche le cifre a dir poco da capogiro, impareggiabili per qualunque altra federazione al mondo.

Calciomercato.it ha rivelato appunto che l’allenatore avrebbe ricevuto un offerta incredibile di 60 milioni di euro a stagione. Come obiettivo la Federazione ha quello di replicare le ottime performance dell’ultimo Mondiale in Qatar – tra cui la vittoria inaspettata contro l’Argentina futura vincitrice.

Mancini secondo i vertici arabi potrebbe essere perfetto per questo compito. La Nazionale ha basi solide ma avrebbe bisogno di lezioni di tattica per diventare ancora più competitiva.

Tutto è ancora poco chiaro, fonti saudite sono convinte che questa operazione possa andare in porto ma ancora bisogna capire le reali intenzioni di Mancini. Sta di fatto che l’allenatore si trova dinanzi a un bivio: rimanere in Europa, alla ricerca magari di un nuovo club o mollare tutto e sbarcare a Riyad lontano da pressioni e occhi indiscreti?