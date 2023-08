Affare Juve a centrocampo: 18 milioni in Premier

Allegri ha scelto e Giuntoli prepara l’assalto: aperture decise da parte di un club, in arrivo un calciatore dalla Premier League.

Strategia o verità? Le parole di Max Allegri a margine dell’amichevole con l’Atalanta del 12 agosto scorso hanno aperto il dibattito fra i tifosi. Il tecnico ha ammesso di essere contento della rosa a sua disposizione, ed ha inoltre chiarito che in bianconero, almeno in questa sessione di mercato, potrebbe non arrivare nessuno.

Un concetto sembra chiaro nella testa dell’allenatore. Nelle amichevoli precampionato si è vista una Juve diversa, più convinta dei suoi mezzi ma soprattutto pronta ad aggredire l’avversario, a pressare forte e a lavorare negli spazi stretti con maggiore intensità.

La sensazione è che Allegri abbia scelto di lavorare più sul gioco de suoi che sugli uomini, e sarebbe di certo un modo per rispondere ad una lunga serie di critiche che hanno più volte destabilizzato l’ambiente e messo a rischio la sua posizione.

Una svolta quindi che al netto delle parole di Allegri su un mercato chiuso non sembrerebbe escludere l’ipotesi di qualche colpo importante. Giuntoli ha infatti messo in piedi una fitta rete di colloqui per cedere diversi calciatori, e il sacrificio di Rovella, passato alla Lazio, è un segnale chiaro sulla voglia di investire la cifra in arrivo. Una notizia che giunge dall’estero trova infatti conferme. La Juve avrebbe incassato una chiamata destinata a far riflettere. L’assalto al centrocampista è imminente.

Juve, si riapre la trattativa: Giuntoli pronto a chiudere, Allegri attende

C’è solo un nome nella testa di Max Allegri. Romelu Lukaku sarebbe il rinforzo ideale per Allegri, che deve intanto registrare i progressi di Vlahovic, il sostegno al serbo dei tifosi e le difficoltà nel trattare con il Chelsea. Tutto resta ancora aperto nonostante uno stop nelle trattative, e intanto Giuntoli si concentra su un’altra pista caldissima.

Le cessioni hanno infatti garantito al club un tesoretto da reinvestire, e una chiamata dalla Premier League riapre un discorso che non era mai stato del tutto accantonato.

Alcuni tabloid inglesi svelano che ci siano le condizioni e soprattutto margini di trattativa per spingere la Juve a bussare con forza alle porte dell’Arsenal. L’obiettivo, neanche troppo nascosto, è Thomas Partey, e si sarebbero create le condizioni per tentare di riaprire la trattativa.

Sfumato Kessié, Allegri ha chiesto un profilo simile a quello dell’ivoriano, e la cessione di Rovella porta soldi in cassa da reinvestire. Inoltre, dall’Inghilterra, sussurrano che l’entourage del calciatore abbia lanciato segnali netti di apertura ai bianconeri, ora pronti ad intervenire. Partey sarebbe stato riofferto dai suoi agenti alla Juve, e per una cifra vicina ai 18 milioni di euro si potrebbe chiudere. Manna e Giuntoli riflettono in questa fase, in cui si lavora forte anche su Habib Diarra. Qualora dovesse sfumare l’affare con un calciatore molto stimato dal direttore sportivo bianconero, Partey potrebbe diventare il rinforzo giusto per la Juve.