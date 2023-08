Manuel Bortuzzo, verità choc: nessuno lo avrebbe immaginato

Emerge una verità inaspettata sulla vita privata di Manuel Bortuzzo, nonostante lui abbia fatto il possibile per agire nell’ombra. C’è chi potrebbe non essere contento per questo retroscena.

Manuel Bortuzzo è diventato noto alla cronaca per un’esperienza terribile che avrebbe certamente evitato di dover affrontare. Nella notte tra il 2 e il 3 febbraio il nuotatore, considerato una delle grandi promesse azzurre, è infatti rimasto vittima di un agguato alla periferia di Roma mentre si trovava insieme alla sua fidanzata dell’epoca davanti al distributore di un tabaccaio.

Il proiettile che lo aveva colpito si era fermato all’altezza di una vertebra, provocando una lesione midollare che lo ha portato a rimanere paralizzato. Una colpo duro da dover accettare per il ragazzo, che temeva di dover dire addio alla sua carriera sportiva, cosa che fortunatamente non è avvenuta, pur dovendosi trasformare in un atleta paralimpico. A distanza di tempo, però, si torna a parlare di lui per una vicenda che potrebbe farlo finire nell’occhio del ciclone.

La sua carriera da nuotatore non aveva permesso a Manuel Bortuzzo di farsi del tutto conoscere e apprezzare, soprattutto perché era ancora giovanissimo. La popolarità vera e propria è arrivata per un’esperienza che in un primo momento nemmeno lui si sarebbe immaginato di vivere: la partecipazione al Grande Fratello Vip.

Il ragazzo era stato felicissimo di accettare la proposta che gli era arrivata da Alfonso Signorini, soprattutto perché desiderava dimostrare anche in tv come la vita di un disabile non sia poi del tutto diversa da quella degli altri. Ed è questo l’aspetto che è stato maggiormente apprezzato di lui da parte del pubblico. Anzi, le sensazioni sono diventate più forti per la sua storia d’amore nata con Lulù Selassié.

Manuel Bortuzzo: nessuno poteva immaginarlo

Nel corso del periodo trascorso nella Casa il loro rapporto è stato caratterizzato da tanti alti e bassi, soprattutto per l’attaccamento quasi morboso di lei, ma una volta tornati alla vita di tutti i giorni i due avevano iniziato a stare insieme e sembravano essere felici. L’idillio si è poi spento, anche se lei è arrivata ad accusare il papà dell’atleta, che non l’avrebbe mai guardata con grande favore. Ancora una volta, però, si starebbe profilando l’ennesimo colpo di scena.

Una volta conclusa la storia con Lulù, Manuel Bortuzzo non è sembrato particolarmente avvilito. Anzi aveva anche iniziato una nuova relazione con l’influencer Angelica Breviglieri, che ha avuto comunque breve durata. Nel frattempo, è tornato a dedicarsi al nuoto ed è stato ben felice di essere stato convocato in occasione dei Mondiali Paralimpici di Manchester.

Il suo sogno restano le Paralimpiadi di Parigi, ma già ora a condividere i suoi successi in vasca ci sarebbe qualcuno di speciale. Secondo quanto riportato dall’esperto Alessandro Rosica, anche conosciuto come “L’investigatore social”, e dal giornalista Giuseppe Scuccimarri, lo sportivo e la ragazza avrebbero ripreso a frequentarsi ormai da tempo, pur senza uscire allo scoperto.

Ma perché tutto avverrebbe ancora di nascosto? La responsabilità sarebbe da addebitare a Franco Bortuzzo, papà di Manuel, che non avrebbe cambiato del tutto opinione sulla ragazza, anzi. Non a caso, i due si vedrebbero a Londra, sperando di stare lontani da occhi indiscreti.

La voce non è stata ancora confermata, ma ci sarebbe un dettaglio non da poco che potrebbe confermare il ritorno di fiamma. Nel periodo in cui lui si trovava in Inghilterra per le gare, anche lei si sarebbe trovata nelle vicinanze, cosa che potrebbe non essere un caso. Nel frattempo, il ragazzo ha deciso di partire in direzione Abu Dhabi per godere di qualche giorno di vacanza, ma di lei non ci sarebbe traccia. Insomma, non resta che attendere per capire quale sia la verità.