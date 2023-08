Incredibile: il gioiellino italiano ha scelto di andare a giocare in serie B!

Svolta incredibile per uno dei profili italiani più seguiti e ricercati sul mercato. Il gioiellino, contro ogni aspettativa, ha deciso di sposare un progetto molto ambizioso e accasarsi in Serie B.

Il giovane calciatore aveva avuto diverse richieste sia dall’Italia che dall’estero. La decisione di scendere di categoria ha lasciato tutti spiazzati: il talento italiano è pronto per gettarsi a capofitto in questa nuova avventura.

La trattativa sembra andare per il meglio con i due club che hanno già raggiunto un accordo di massima per il trasferimento.

Secondo le indiscrezioni, anche il calciatore avrebbe dato il suo benestare alla trattativa e il nuovo club starebbe già fissando le visite mediche di rito. Beffati i tanti club di Serie A che avrebbero voluto puntare su di lui: le squadre interessate adesso dovranno gettarsi su nuovi obiettivi di mercato.

Entrata nella sua fase clou la sessione di mercato estiva sta continuando a regalare diverse sorprese e ribaltoni. Dopo le prestazioni dell’ultima stagione, uno dei più grandi prospetti del calcio italiano ha deciso di declinare le offerte recapitate al suo club per lui e sposare l’ambizioso progetto di una squadra di seconda serie. Una scelta che nessuno avrebbe mai immaginato.

La decisione stupisce tutti: il giovane talento sceglie di scendere di categoria

Diversi club di Serie A puntavano su di lui per rinforzare il proprio organico, ma la decisione del calciatore ha lasciato tutti senza parole. Secondo le recenti indiscrezioni, un ex calciatore dell’Inter avrebbe scelto la sua nuova destinazione. Si tratta di Cesare Casadei, centrocampista italiano classe 2003 di proprietà del Chelsea.

Casadei ha fatto parlare di sé con la maglia dell’Inter Primavera. Il suo talento, durante la scorsa estate, aveva convinto il Chelsea ad investire ben 15 milioni per strapparlo alla Beneamata. Dopo l’arrivo in Blues, Casadei era stato dapprima aggregato alla formazione Under 21, per poi essere girato in prestito al Reading in Championship. Nel torneo cadetto inglese l’ex nerazzurro ha disputato 15 match, conditi da un gol.

All’inizio di questa estate, inoltre, era tornato sulle prime pagine grazie ad un mondiale Under 20 giocato ad altissimi livelli, dove l’ex Inter era stato il trascinatore dell’Italia con 7 gol e 2 assist in 7 presenze.

Nel corso di questa sessione estiva era stato accostato a diversi club di Serie A, ma secondo quanto riportato da gianlucadimarzio.com, Casadei avrebbe deciso di rimanere in Inghilterra e tornare in Championship con la maglia del Leicester City. Il Chelsea ha avallato l’addio in prestito, per permettergli di avere continuità nel calcio inglese. La trattativa è chiusa, Casadei al Leicester in prestito.