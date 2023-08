Calciomercato Serie A, è fatta per il nuovo esterno: trattativa sbloccata

Si è finalmente sbloccata la trattativa per l’arrivo dell’esterno in Serie A in questo calciomercato. Il club italiano nel corso di queste settimane ha fatto tanto affinché il giocatore potesse sbarcare in Italia e, finalmente, a furia di provarci, l’impressione è che il mister potrà finalmente avere a disposizione la sua nuova “freccia” sulla fascia.

Per il buon esito di questa trattativa decisiva è parsa essere anche la volontà dello stesso giocatore, che dopo tanti anni ha espresso la necessità di avere nuovi stimoli e di voler provare nuove esperienze in carriera. Nonostante l’età, comunque, l’esterno rappresenta essere uno degli interpreti migliori del suo ruolo, motivo per il quale il club di Serie A non si è lasciato sfuggire questa opportunità.

Pta ci sono da risolvere prima gli ultimi importanti dettagli burocratici, ma potremmo sbilanciarsi dicendo che è praticamente fatta per l’arrivo dell’esterno in questo calciomercato.

Calciomercato Serie A, trattativa sbloccata: esterno ad un passo

Importanti novità arrivano in merito al calciomercato in entrata di un club di Serie A, che nel corso di questi ultimi giorni di avvicinamento all’inizio del campionato si sta rendendo protagonista con un paio di operazioni interessanti. Chiusi i capitoli attacco e centrocampo, la dirigenza sarebbe ora al lavoro per andare a completare e rinforzare il reparto arretrato della rosa, focalizzandosi soprattutto sulle corsie esterne, settore sul quale spesso il mister ha chiesto di intervenire.

La Lazio è dunque ora pronta ad accontentare le richieste di Maurizio Sarri, cercando di regalare al tecnico toscano un nuovo terzino titolare anche prima dell’inizio del campionato. A fronte di questi tanti nomi sono stati seguiti nel corso di queste settimane dalle parti di Formello, ma il principale obiettivo della Lazio è sempre stato solo uno: Marcos Acuna del Siviglia. Campione del mondo e titolare dalle parti del Ramon Sanchez Pizjuan, i Rojiblancos hanno sin da subito negato ogni possibilità di cedere l’argentino in questo calciomercato, ma nelle ultime ore si sarebbe registrata una svolta importante.

Stando infatti a quanto riportato da fichajes.net, qualora il Siviglia riuscire a chiudere per l’arrivo di Borna Sosa dallo Stoccarda in questo calciomercato, l’uscita di Acuna verso la Lazio si potrebbe incredibilmente sbloccare.

Sosa e Acuna, destini intrecciati: la Lazio attende sviluppi

La Lazio continua a ritenere che Marcos Acuna sia il profilo ideale, per esperienza e qualità, col quale andare a rinforzare la fascia di Maurizio Sarri in questo calciomercato. Al momento il Siviglia si sta fortemente opponendo ad un’uscita dell’argentino, ma qualcosa nelle prossime ore potrebbe cambiare.

Stando alle ultime notizie, infatti, i Rojiblancos potrebbero leggermente allentare la presa per il campione del mondo solo qualora in Andalusia dovesse arrivare il perfetto sostituto di Acuna individuato da José Luis Mendilibar, ovvero Borna Sosa dello Stoccarda. Classe ’98, il croato viene valutando dati tedeschi, stando a dati Transfermarkt. ben 12 milioni di euro, la stessa cifra che giù di lì il Siviglia starebbe chiedendo alla Lazio per l’argentino.

A questo punto il club biancoceleste non può far altro che sperare che quello andaluso chiuda a breve per l’arrivo di Sosa, ma l’impressione è che affinché questo accada deve essere in primis la Lazio a dover accontentare le richieste del Siviglia per Acuna, dalla cui cessione, quasi come una reazione a catena, si potrebbe di conseguenza sbloccare l’arrivo del croato in Spagna.

Calciomercato Lazio: c’è concorrenza per Acuna

La Lazio deve al più presto prendere una decisione per Acuna, anche perché il tempo stringe e sul campione del mondo la concorrenza è tanta. Stando alle ultime notizie, infatti, oltre al club biancoceleste sull’argentino si sarebbe registrato l’interesse anche di alcuni club di Premier League, pronti a bruciare sul tempo la Lazio se intenzionati.