Satta-Berrettini, la notizia fa impazzire di gioia i fan: ora non ci sono più dubbi

La coppia composta da Matteo Berrettini e Melissa Satta procede a gonfie vele. Ennesima buona notizia per i due, protagonisti negli ultimi mesi.

Il mondo del gossip ha fatto negli ultimi anni irruzione in quello dello sport. Con l’avvento di social come Facebook o Instagram in tanti tra i fan di sportivi sono curiosi di conoscere un po’ della vita privata dei propri beniamini. Anche per questo motivo, la coppia composta dal tennista Matteo Berrettini e Melissa Satta è sempre al centro della cronaca rosa.

È un po’ di tempo che i due fanno coppia fissa, e sembrano più innamorati che mai. Inizialmente la loro storia non era ben vista dai tifosi dell’azzurro e quasi, in maniera paradossale, Melissa veniva considerata come una delle cause della crisi del tennista. Mentre Berrettini era alle prese con un infortunio, Melissa si sfogava alle Iene dove raccontava di insulti social e di una situazione, a suo modo di vedere, ridicola. Quei tempi sono ben lontani, fortunatamente, per la coppia. Berrettini è tornato in campo ed è tornato protagonista.

Dopo mesi di silenzi e infortuni la crisi di Berrettini sembrava irrecuperabile, ma Matteo è stato uno dei protagonisti di Wimbledon. Il tennista romano ha raggiunto gli ottavi di finale del torneo, disputando ottime prove e battendo tennisti di rilievo come Alex De Minaur e Alexander Zverev e cadendo solo contro il numero uno al mondo Carlos Alcaraz.

Proprio lo spagnolo che, pochi giorni dopo, avrebbe vinto il suo primo storico Wimbledon. Berrettini è tornato a giocare a pieno regime (a Toronto è stato eliminato da Jannik Sinner) ma ora anche Melissa Satta può finalmente sorridere. La showgirl ha rallentato con le apparizioni televisive negli ultimi tempi ma può festeggiare per una bella notizia.

Melissa Satta: aprirà lei il grande evento

Giovedì 28 Settembre comincerà a Roma la Ryder Cup 2023, importante manifestazione di golf che vede protagonisti alcuni dei migliori golfisti del pianeta. Una manifestazione di rilievo e che per l’occasione avrà una ‘madrina’ d’eccezione. Sì, proprio lei.

Melissa Satta sarà colei che si occuperà della conduzione dell’evento, manifestazione seguita in Italia e non solo. Una gran bella soddisfazione per la donna che segue le orme dell’ex calciatore David Ginola, che ha invece ricoperto questo ruolo nel 2018, l’ultima volta che la Ryder Cup si è tenuta in Europa.

Davvero una bella notizia per Melissa che ha commentato con soddisfazione: “Quando mi è stata proposta questa cosa stentavo a crederci. Sarà stupendo condurre la Ryder Cup 2023”.

Melissa è raggiante ed ha specificato: “Roma è una delle città più belle al mondo ed è la location ideale per una manifestazione che si preannuncia fantastica”.