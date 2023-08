Demiral in uscita dall’Atalanta: resta in Serie A

Il difensore dell’Atalanta Merih Demiral sarebbe a un passo dal lasciare la squadra nerazzurra, restando però in Serie A.

Il difensore turco Demiral avrebbe terminato il suo percorso con la maglia dell’Atalanta sotto la guida di Gian Piero Gasperini. Per lui si prospetta una nuova avventura all’interno del nostro campionato.

In questa sessione di calciomercato abbiamo visto un’Atalanta molto attiva, sia per quanto riguarda le trattative in entrata che in uscita, con l’intento di ricreare nuova linfa e una rosa diversa a disposizione di Gian Piero Gasperini. E questo nuovo affare lo dimostrerebbe ancora una volta.

Il tecnico dei nerazzurri, infatti, sembrava a un passo dall’addio ma ha deciso poi, insieme alla nuova proprietà, di continuare la sua avventura sulla panchina orobica. Negli scorsi giorni la Dea ha giocato a Cesena in amichevole contro la Juventus, gara terminata col punteggio di 0-0. Test che è servito per capire dove poter ancora migliorare.

Una spinta importante al mercato dell’Atalanta è arrivata dalla cessione di Rasmus Hojlund, per circa 80 milioni di euro, al Manchester United e nelle prossime ore potrebbe arrivare quella di Duvan Zapata alla Roma. Due affari in uscita che potrebbero aggiungersi alla partenza di Demiral, ormai pronto a fare le valigie per volare in una big del nostro campionato.

Atalanta, Demiral resta nel campionato italiano

L’Inter è sulle tracce di Merih Demiral in vista della prossima stagione. La squadra nerazzurra ha bisogno ancora di un tassello in difesa dopo gli addii di Milan Skriniar e Danilo D’Ambrosio, e l’infortunio di Francesco Acerbi, per completare il reparto a disposizione di Simone Inzaghi. Al momento si tratta solamente di un’idea di mercato quella per il difensore dell’Atalanta, ed ex calciatore della Juventus.

La seconda alternativa per Merih Demiral sarebbe sempre all’interno del nostro campionato, in particolare alla Roma. La situazione con il club capitolino, però, potrebbe essere diversa per lui, soprattutto per quanto riguarda le idee sul futuro e sul minutaggio.

Nella scorsa stagione, infatti, José Mourinho non ha ruotato molto i suoi interpreti. Nonostante questo però il giocatore dell’Atalanta arriverebbe nella Capitale per riempire il vuoto lasciato negli scorsi giorni da Roger Ibanez, trasferitosi in Arabia Saudita.

Quella della Roma resta una proposta interessante che il calciatore e i suoi agenti stanno monitorando per trovare la situazione migliore per lui. Al momento non è facile capire quale sarà la scelta fatta dal giocatore turco, ma nelle prossime ore potrebbero arrivare novità importanti.