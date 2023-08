Biennale da 9 milioni, ‘allarme’ Mkhitaryan in casa Inter

Continua a essere in fermento il calciomercato dell’Inter, con la dirigenza che sta cercando di costruire una grande squadra da mettere a disposizione di Simone Inzaghi.

Il tecnico piacentino pare non essere ancora convinto al 100% della rosa che gli è stata messa a disposizione. Fino all’arrivo di Arnautovic, ovviamente, i dubbi riguardavano soprattutto il reparto offensivo.

Abbiamo visto in questa sessione di calciomercato come l’impatto delle squadre dell’Arabia Saudita si sia scontrando con il calcio europeo. Tutto è partito nel corso dello scorso inverno con il trasferimento di Cristiano Ronaldo dal Manchester United all’Al-Nassr, che ha aperto le porte di un mondo nuovo per il calcio.

Quest’estate sono stati tanti i calciatori, alcuni anche nel pieno della carriera, che hanno accettato il corteggiamento saudita, da Sergej Milinkovic–Savic fino a Marcelo Brozovic e Sadio Mané, passando per Roberto Firmino, Karim Benzema e N’Golo Kanté.

Per le squadre de nostro Continente non è possibile concorrere dal punto di vista economico con le offerte che arrivano dall’Arabia Saudita. Abbiamo visto, però, come loro prediligano fare grandi offerte economiche ai calciatori, pagando poco alle società di appartenenza o prendendo addirittura i giocatori a zero.

Gli esperti del settore raccontano come sia una strategia per evitare di immettere risorse economiche nel calcio europeo. Ed è questo che può spaventare i grandi club del nostro campionato, compresa l’Inter di Inzaghi.

Inter, possibile addio per Mkhitaryan?

In queste ore si sta parlando dell’Inter, in orbita calciomercato. Uno dei punti fermi della rosa dovrebbe essere Henrikh Mkhitaryan. Pare però che sull’armeno potrebbe piombare qualche squadra saudita al termine di questa sessione di mercato.

Vale la pena ricordare che per i club arabi il mercato durerà fino a metà settembre, e quindi ci sarebbe tutto il tempo per portare l’armeno nel campionato saudita. Secondo le indiscrezioni servirebbe almeno un biennale da 9 milioni di euro a stagione per convincere il calciatore a lasciare l’Inter, situazione che ovviamente al momento non ha in testa dato che, come detto, è diventato un punto fermo nello scacchiere di Simone Inzaghi.

Questa situazione potrebbe, ovviamente, spaventare i tifosi, che hanno visto in Mkhitaryan uno dei trascinatori nerazzurri della scorsa stagione, culminata con la finale di Champions League contro il Manchester City.

Il giocatore, che ormai è arrivato a un’età importante, potrebbe quindi lasciare Milano nella prossima estate. E la cosa che più terrorizza i tifosi è che possa seguirlo il anche Nicolò Barella, costringendo i nerazzurri a rifondare poi la mediana.

Il giocatore armeno è arrivato alla Pinetina a parametro zero dalla Roma, dove ha chiuso la sua avventura in crescendo, ed è riuscito a portare linfa importante all’Inter, dopo una carriera a livello europeo molto interessante.