Roma, è fatta per Paredes: ecco la formula dell’affare

Leandro Paredes torna alla Roma per sostituire il partente Nemanja Matic, improvvisamente ceduto al Rennes per sua decisione personale.

L’argentino Leandro Paredes era già stato nella Capitale tra il 2014 e il 2017 (con in mezzo anche il prestito ad Empoli), portato a Trigoria dal ds dell’epoca Walter Sabatini. Ora Tiago Pinto lo ha scelto per regalare a Mourinho un valido regista da affiancare all’altro colpo arrivato dal Psg, Renato Sanches.

La Roma sta portando avanti un mercato piuttosto complesso nelle ultime settimane, dopo un brillante avvio nel mese di giugno. Tiago Pinto ha sistemato i conti nella prima fase, vendendo giovani come Tahirovic all’Ajax, Volpato e Missori al Sassuolo, Kluivert al Bournemouth, Carles Perez al Celta Vigo e Reynolds al Westerlo. I problemi sono nati al momento di acquistare.

Mourinho era stato piuttosto chiaro, ribadendo la necessità di avere un centravanti il prima possibile. Morata, Scamacca, Marcos Leonardo sono andati via via sfumando con il passare dei giorni e per ora l’unico davvero possibile sembra Zapata.

Troppo poco per accontentare lo Special One, che nel frattempo ha perso un’altra pedina fondamentale del suo scacchiere. Sì, perché Nemanja Matic, dopo aver rotto con il tecnico portoghese e con lo spogliatoio, ha deciso di chiedere la cessione al Rennes.

I francesi hanno versato 3 milioni nelle casse della Roma e il centrocampista serbo è partito per la Francia. Una grana bella e buona a pochi giorni dal via della stagione e con l’altro colpo in mediana, Renato Sanches, che sembrava difficile da chiudere in tempi brevi. La svolta però è arrivata a cavallo di Ferragosto. E ha fatto tirare ai tifosi un sospiro di sollievo.

Roma, tutto fatto per Paredes: arriva a titolo definitivo per 5 milioni di euro

Proprio il PSG è l’ancora di salvezza in questo momento della Roma. I francesi, infatti, oltre a garantire il prestito del portoghese inseguito dal Milan la scorsa stagione, hanno anche accettato l’offerta per Leandro Paredes.

L’argentino ha trascorso l’ultimo campionato alla Juventus, mettendo insieme una trentina di presenze complessive ma senza mai convincere del tutto. Tornato a Parigi era sul punto di firmare per il Galatasaray, ma l’inserimento della Roma ha cambiato tutto.

Il suo primo amore non si dimentica e la volontà assoluta era quella di ritornare tra le fila giallorosse. L’accordo tra i due club è stato trovato sulla base di un pagamento di 5 milioni di euro (tra parte fissa e bonus) per l’intero cartellino, a titolo definitivo.

In realtà la cifra è identica a quella che i turchi avrebbero garantito al PSG, prima dell’inserimento della Roma. Con Paredes si completa dunque il centrocampo. Tra l’argentino, Pellegrini, Cristante, Renato Sanches, Aouar e Bove, Mourinho può ritenersi piuttosto soddisfatto. Resta da capire chi sarà l’attaccante titolare (oltre al già promesso sposo Zapata).