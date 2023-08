Michelle Hunziker in costume, fans in visibilio: visione paradisiaca

La nonna più sexy d’Italia non si smentisce mai: Michelle Hunziker è una visione celestiale per quanti la seguono sui social.

La conduttrice svizzera Michelle Hunziker non ha proprio un fisico da donna attempata, anzi. Regge nettamente il confronto con le influencer e le supera con la forza dell’esperienza, caricando il web di contenuti facilmente infiammabili.

Di lei si può dire tutto, ma non che non abbia bruciato le tappe nel corso della sua vita. Diventata mamma giovanissima e legata ai tempi ad Eros Ramazzotti, ha spesso anticipato il percorso della sua carriera con tante avventure, partendo da quelle un po’ discutibili nel mondo della recitazione, passando a quelle molto più convincenti in campo televisivo.

La conduttrice tv è diventata anche nonna negli ultimi mesi. A 46 anni ha raggiunto un altro step della vita ma sempre con il sorriso. E nel frattempo mostra ancora un fisico mozzafiato.

Passano gli anni, ma Michelle Hunziker regge tranquillamente il confronto ed è ancora una delle più cliccate sui social.

Hunziker, il costume manda in estasi

La presentatrice svizzera è sempre protagonista, il volto di Mediaset sa come accendere i fan anche d’estate. Viaggia in grande consapevolezza in questa stagione estiva, è seducente come non mai e l’età per lei sembra essere davvero un dettaglio.

Anzi, maturando è diventata ancora più ammaliante, un dato che la porta così ad essere ancora una delle più donne più seguite sui social e non solo. Proprio uno scatto della figlia Aurora Ramazzotti la riporta al centro dell’attenzione. La svizzera in costume è da infarto o quasi.

La nonna colpisce ancora, ed è forse anche questo il segno dei tempi. Difficilmente si può trovare una nonna così seducente, un po’ per l’età e un po’ anche per come Michelle si pone davanti all’obiettivo, rimanendo sempre al top e nel cuore degli italiani.

È di fatto una delle bombe sexy del web, quest’ultima foto la mette in risalto e non è l’unica nel corso dell’estate ad avere infiammato il pubblico. Scorrendo sul suo profilo Instagram ce ne sono altre dove conduce una barca con grande sensualità. La conduttrice continua ad essere assoluta protagonista del web, dimostrandosi in piena forma e pronta a scavalcare tutte le influencer millennial che cercano di imitarla.

Alla bellezza ha unito la capacità di sapere tenere il palco. Indubbiamente Mediaset ha in organico una conduttrice polivalente pronta per ogni tipo di programma. Tornerà in autunno con ogni probabilità alla conduzione di Striscia la Notizia, e punterà nuovamente a far sognare gli italiani con altre foto nei prossimi giorni.