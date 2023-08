Fatta per il prestito, addio Juve: resta in Serie A

La Juventus pensa al mercato in uscita ed è vicinissima ad una cessione in prestito: il giocatore rimarrà in Serie A.

I bianconeri stanno definendo le ultime operazioni per presentarsi pronti all’inizio della Serie A: ai dettagli un prestito ad un’altra società italiana. Manca pochissimo ormai alla ripresa del campionato e le squadre stanno chiudendo le ultime trattative per completare le rispettive rose.

La Juve, che in estate ha ingaggiato Giuntoli come nuovo uomo mercato, non ha effettuato molte operazioni. La più importante è quella che ha portato Weah a Torino, ma ci sono state diverse uscite che hanno alleggerito il bilancio bianconero come, per esempio, quelle di Zakaria, Pellegrini e Rovella. Ora, però, si entra nella fase cruciale del mercato e la società è vicina ad un altro addio, questa volta in prestito: il giocatore rimarrà in Italia.

Il mercato della Juve è stato caratterizzato principalmente da un grande tormentone: lo scambio Lukaku-Vlahovic con il Chelsea. L’operazione sembra ormai giunta alla fumata nera a causa dell’elevata valutazione del serbo da parte dei bianconeri, che avrebbero voluto un conguaglio economico di circa 45 milioni di euro.

L’ex Fiorentina, inoltre, ha dimostrato di voler rimanere a Torino e il suo precampionato è stato positivo: ad oggi, la sua permanenza sembra certa. Al contrario di quella di un altro giocatore, ormai promesso a un altro club.

Juve, cessione in prestito in Serie A: operazione chiusa

Come anticipato, una delle priorità è stata quella di sfoltire la rosa per sistemare i conti. Diversi elementi erano ritenuti estranei al progetto e, di conseguenza, sono state trovate delle soluzioni per liberarli.

Questo processo sta continuando anche in questi giorni: Bonucci, il grande esubero, è in trattativa con l’Union Berlino. C’è chi, invece, lascerà Torino in prestito per accumulare minuti ed esperienza: è il caso di Enzo Barrenechea. Il centrocampista è stato lanciato da Allegri nel corso della passata stagione e ha messo in mostra delle doti interessanti. Per questo, la Juve vorrebbe vederlo giocare con maggiore regolarità e ha accettato la proposta del Frosinone.

La squadra neopromossa lo accoglierà per un anno: Di Francesco avrà così a disposizione un giocatore di talento da far crescere. Se l’argentino confermerà quanto di buono ha fatto vedere al suo esordio in Serie A, i bianconeri potrebbero avere a disposizione un gioiellino su cui puntare per il campionato 2024/2025.

Il club ciociaro, secondo alcune indiscrezioni, avrebbe chiesto informazioni anche un altro giocatore juventino: Kaio Jorge. Il brasiliano ha recuperato pienamente dal suo infortunio al ginocchio e potrebbe essere lasciato partire in prestito per ritrovare la continuità che gli è mancata dal suo arrivo a Torino. Il Frosinone, dunque, potrebbe essere un’opzione per lui.