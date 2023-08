Italia, che beffa per Bonucci: ha perso tutto

Arrivano importanti novità sul futuro della Nazionale italiana e non solo. Il centrale bianconero è finito nel mirino degli ultimi rumor.

Una calda giornata estiva e i soliti rumor di calciomercato. Invece, nelle ultime ore, l’Italia deve fare i conti con un‘autentica rivoluzione, assolutamente imprevista.

Il ct Roberto Mancini, protagonista qualche anno fa di una cavalcata straordinaria e di una grande vittoria agli Europei, ha rassegnato ufficialmente le dimissioni. Una decisione improvvisa e che nessuno si aspettava e che potrebbe avere ripercussioni anche su altri personaggi del mondo del calcio. Compreso Bonucci.

Mancini ha specificato sui social di avere motivazioni personali alle spalle. Gli ultimi rumor parlano però di una grande offerta dall’Arabia Saudita, con la federazione araba pronta a renderlo milionario con un’offerta da oltre 20 milioni annui. Al momento fioccano smentite, ma per l’Italia ora la priorità è un’altra. La scelta del sostituto.

Non era facile, ma in poco tempo Gravina ha trovato subito un sostituto adeguato. E che sostituto! A meno di clamorosi colpi di scena Luciano Spalletti sarà il nuovo ct della Nazionale. Addirittura il giornalista Sky Alessandro Alciato ha fornito ulteriori dettagli. Spalletti sarà il nuovo tecnico dell’Italia e in queste ore potrebbe esserci l’annuncio e la presentazione del tecnico di Certaldo. Con tutte le conseguenze del caso.

Italia, brutte notizie per Bonucci

L’arrivo di Spalletti sarebbe un cambiamento importante per l’Italia, che partirebbe per un nuovo corso valido per Europei e Mondiali. Luciano firmerebbe un contratto di 3 anni con l’opzione per il quarto. Ma questo cambia tante dinamiche in chiave Nazionale ed una riguarda il difensore della Juventus Leonardo Bonucci.

Con l’avvento di Spalletti in Nazionale, appare probabile anche l’avvento di un nuovo capitano. E il favorito è il capitano del Napoli, Giovanni Di Lorenzo. Concrete chance di convocazione e titolarità anche per Raspadori, mentre per Bonucci l’avventura in Nazionale potrebbe essere conclusa.

Il difensore aveva un gran rapporto con Mancini, solidificato dalla vittoria agli Europei, ma con Spalletti si darebbe maggior spazio ai calciatori più giovani. Nulla da fare per Bonucci che quest’estate potrebbe perdere (probabilmente) sia la Juve che la Nazionale, chiudendo in anticipo la carriera o scegliendo mete estere.

Per il calciatore, sottolinea Sky, c’è il forcing dell’Union Berlino. Il club tedesco, dopo aver preso Gosens dall’Inter, è a caccia di rinforzi di qualità ed esperienza per affrontare la prossima Champions League. Bonucci è allettato e l’opzione di trasferirsi a Berlino con la sua famiglia non è totalmente da escludere. Per quanto riguarda la Nazionale, l’avventura in azzurro per lo storico centrale della Juve è ormai giunta al termine.