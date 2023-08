Giuntoli torna all’assalto: accordo a 50 milioni

Giuntoli e l’accordo a 50 milioni. Il mercato della Juventus prosegue con un occhio e mezzo rivolto alle uscite. Solo dal loro andamento, infatti, si può teorizzare il mercato in entrata dei bianconeri.

Non sono pochi i tifosi della Juventus che asseriscono di essere delusi da Cristiano Giuntoli. La spasmodica attesa per il nuovo direttore tecnico proveniente dal Napoli campione d’Italia ha come illuso i tifosi bianconeri, vogliosi, come non mai, di una campagna acquisti importante dopo i mortificanti risultati degli ultimi due anni.

Superato Ferragosto la Juventus può vantare un unico vero acquisto per la prima squadra, Timothy Weah, obbiettivamente un po’ poco. Giuntoli, però, è stato chiaro il giorno della sua presentazione. La proprietà ha imposto che la Juventus ritorni competitiva soltanto attraverso la sostenibilità. Traduzione: il prossimo mercato dovrà avere un solo protagonista, il bilancio.

Estremamente chiaro è stato anche l’amministratore delegato della società bianconera, Maurizio Scanavino, quando, i primi giorni di giugno, ha descritto il perimetro entro il quale i responsabili del mercato si sarebbero dovuti muovere: 140 milioni di risparmi. Si tratta dell’equivalente dei mancati introiti della Champions League, da reperire attraverso le cessioni e il taglio del monte stipendi.

In questo strettissimo vicolo, pieno di vincoli, si stanno destreggiando Giuntoli e Manna. E, a pensarci bene, ad oggi, forse hanno già compiuto un mezzo miracolo. Quello rappresentato dal mercato dell’estate 2023 per la Juventus è infatti un cammino lastricato di difficoltà

Giuntoli e l’accordo a 50 milioni

Cedere prima di acquistare è un’operazione complessa, resa ancora più complicata dal fatto che i possibili acquirenti sono perfettamente a conoscenza delle difficoltà economiche in cui naviga la Juventus e tentano sempre il gioco “al ribasso” nelle trattative.

Ma anche in un mercato così complesso si può, e si deve, lasciare spazio al sogno. E il sogno di Giuntoli ha un nome e cognome preciso: Teun Koopmeiners, centrocampista dell’Atalanta e della nazionale olandese, classe 1998.

Un profilo particolarmente “attenzionato” anche dal Napoli di Aurelio De Laurentiis. Ma Juventus e Napoli dovranno superare un muro altissimo rappresentato dalla dirigenza dell’Atalanta che, come dimostrato dalla cessione di Hojlund al Manchester United per 80 milioni di euro, i suoi gioielli se li fa pagare cari.

Per il forte centrocampista olandese i Percassi non chiedono meno di 50 milioni di euro. La Juventus, dal canto suo, ha ceduto diversi esuberi. Da Kulusevski ad Arthur fino a Zakaria, e giovani talenti come Pellegrini, Rovella, De Winter hanno lasciato la Continassa.

Altri ne partiranno ancora, tra big e giovani speranze ma è l’unica strada percorribile per l’attuale Juventus. Nonostante ciò il sogno di Giuntoli, chiamato Teun Koopmeiners, crediamo che, alla fine, resta in piedi. Anche se, forse, sarà destinato a rimanere solo un sogno.