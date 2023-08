Il colpo Zaniolo scuote la Serie A: affare a sorpresa e tifosi in estasi

Nuova avventura in vista per Nicolò Zaniolo che, pochi mesi dopo il suo approdo ad Istanbul, sembra già pronto a salutare il Galatasaray.

L’inizio della Serie A è vicino e non manca molto nemmeno alla chiusura del calciomercato. Tuttavia, in queste ultime settimane a disposizione dei club italiani, non è possibile escludere nessuno scenario.

Ci sono tanti giocatori in giro per l’Europa che sono particolarmente corteggiati e da qui alla fine del mese potrebbero dare vita a dei trasferimenti che in pochi si sarebbero aspettati. Questo è il caso dell’ex Roma Nicolò Zaniolo pronto a imbarcarsi in una nuova avventura.

Il fantasista nel giro della Nazionale, arrivato qualche anno fa alla Roma dall’Inter in quel famigerato scambio con Radja Nainggolan, con il passare del tempo è diventato un peso per i giallorossi, che a gennaio scorso hanno fatto di tutto per trovargli una nuova sistemazione. Addio non privo di tensioni quello di Zaniolo alla Roma. Il calciatore rifiutando una prima offerta del Bournemouth fece infatti perdere un grosso guadagno ai giallorossi.

Ma il club capitolino durante il calciomercato invernale è riuscito a vendere il proprio centrocampista al Galatasaray in cambio i 15 milioni di euro, esattamente la metà rispetto ai 30 offerti dagli inglesi. Ora, però, a meno di un anno dal suo ultimo trasferimento, il classe 1999 sembra pronto a cambiare nuovamente casacca.

Pronta l’offerta per Zaniolo: il trasferimento fa contenta anche la Roma

Una buona notizia per la Roma che, stando alle clausole inserite nella cessione di Zaniolo al Galatasaray, avrà la possibilità di incassare una sostanziosa percentuale sulla sua futura rivendita.

Pare infatti, rivela la Gazzetta dello Sport, che il fantasista trasferendosi in una nuova squadra consegnerà al suo ex club il 15% della cessione. Somma niente male per i capitolini, che non godono di buone finanze. Ma dove potrebbe giocare il Nazionale azzurro il prossimo anno? Fari puntati sulla Premier League dove una società con grandi ambizioni sta pensando al trasferimento di Zaniolo.

Ad aver messo gli occhi addosso al ventiquattrenne azzurro è stato l’Aston Villa di Unai Emery, tecnico che sa il fatto suo quando si tratta di vincere competizioni continentali. E, visto che il club di Birmingham giocherà la prossima Conference League, Zaniolo potrebbe sentirsi attratto dall’idea di tornare a competere anche a livello continentale.

A portare avanti la trattativa ci sta pensando il DS del club Monchi, altri vecchia conoscenza del calcio italiano e in particolare della Roma. Insomma, ad oggi la squadra giallorossa spera che Zaniolo possa dare vita ad un ulteriore cambio di maglia così da percepire un guadagno sull’operazione.

Ad Istanbul, tra l’altro, l’attaccante ha fatto abbastanza bene e grazie alle sue prestazioni l’interesse in giro per l’Europa è tornato alto. Il suo trasferimento potrebbe andare in porto in cambio di 25/30 milioni di euro. Una bella somma che l’Aston Villa starebbe seriamente pensando di investire.