Lady Immobile incontenibile: visione piccante in spiaggia

La splendida moglie del bomber laziale ha prolungato le vacanze mentre il marito suda in vista dell’inizio della stagione: cartolina bollente.

Perché privarsi del mare, della spiaggia, e della compagnia dei propri figli solo per il fatto che il proprio marito è a Formello in piena preparazione in vista dell’imminente inizio di campionato? Jessica Melena, la bellissima moglie di Ciro Immobile, segue il suo partner in ogni dove: in casa, in trasferta, all’estero.

Almeno quando possibile, ovviamente. Una delle stagioni estive più calde degli ultimi 15 anni è riuscita però a vincere le resistenze anche di un’amorevole moglie come lei. Lady Immobile ha quindi deciso di prolungare le sue vacanze, senza mancare di aggiornare Ciro – e non solo – con degli splendidi scatti dal mare.

Ovviamente, finché è stato possibile, Ciro e Jessica hanno trascorso assieme i momenti di relax e di stacco dall’attività agonistica del calciatore. Poi, quando c’è stata la ‘chiamata alle armi’, Jessica è rimasta ‘sola’, ma non per questo triste e sconsolata.

Gli scatti regalati dalla spiaggia, in cui si vede anche la presenza di alcuni dei figli della coppia, ne sono una dimostrazione. Così come appare evidente la straordinaria forma fisica dell’influencer, non certo nuova a condivisioni social che hanno contribuito a renderla un dei personaggi più popolari su Instagram: il milione di followers raggiunti ne è una prova tangibile.

Jessica Melena, splendida in spiaggia: Instagram in tilt

Neo 33enne, la nativa di Bucchianico, in provincia di Chieti, sfoggia una silhouette degna di essere invidiata da molte donne. Anche perché, giova ricordarlo, Jessica ha già al suo attivo ben quattro gravidanze: Michela, Giorgia, Mattia e Andrea sono nati rispettivamente nel 2013, nel 2015, nel 2019 e nel 2022.

La coppia Immobile-Melena è una delle più affiatate dell’intero panorama basato sul binomio calcio-glamour. Mai una crisi, mai momenti di tensione – per lo meno i due sono stati bravi a non far trapelare nulla coi sempre attenti appassionati di cronache gossip legate ai VIP. Anche per questo Ciro e Jessica sono molto amati dal grande pubblico.

Una dimostrazione evident del sincero affetto che circonda i due si è avuta quando, nello scorso aprile, Ciro è stato protagonista dello spaventoso incidente con un tram, in pieno centro di Roma. Il bomber biancoceleste, che era in macchina con le due figlie femmine della coppia, ha ricevuto una solidarietà bipartisan in seguito all’accaduto.

Nonostante sia un simbolo assoluto del popolo laziale, nonché miglior marcatore della storia, in Serie A e non solo, del club capitolino, Immobile ha sentito forte la vicinanza anche dei romanisti. E, a livello nazionale, dei tifosi di tutte le altre squadre. Gli stessi che ammirano con occhi un po’ maliziosi le stupende forme di Jessica.