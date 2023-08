Come è noto, in casa Roma prosegue senza soluzione di continuità nella sua caccia al bomber. Viste le difficoltà per arrivare a Marcos Leonardo ed a Duvan Zapata, i giallorossi si stanno seriamente fiondando su un nuovo attaccante voluto da José Mourinho. L’affare è da 40 milioni di euro complessivi.

L’infortunio di Tammy Abraham ha cambiato in maniera praticamente radicale i piani di mercato della Roma. I giallorossi, infatti, avevano in programma una cessione dell’inglese e con i ricavi avrebbero dovuto prendere un bomber maggiormente adatto alle esigenze di José Mourinho. Adesso, però, l’unico punto di riferimento offensivo a disposizione è quello che risponde al nome di Andrea Belotti, che da solo non può essere sufficiente. Ancor di più se si tiene conto che nella passata stagione in Serie A non ha mai trovato la via della rete. Il nuovo bomber costa 40 milioni di euro e rappresenta una autentica svolta.

Nuovo bomber per José Mourinho

Momenti frenetici in casa Roma, impegnata a completare la rosa da mettere poi nelle mani di José Mourinho. Dopo i colpi Leandro Paredes e Renato Sanches, adesso il tecnico portoghese ha fissato come priorità quella di prendere un centravanti in grado di alternarsi con Belotti in avanti.

Stando a quanto raccontato da Asromalive.it, ai giallorossi è stato proposto Fabio Silva del Wolverhampton. Il club inglese, infatti, ha come priorità quello di cederlo in prestito per farlo crescere e riaccoglierlo con un anno in più di esperienza. Il suo approdo è strettamente legato alla trattativa per Marcos Leonardo. Nel momento in cui col Santos si dovesse arrivare ad un punto di non ritorno, allora Fabio Silva potrebbe diventare una seria opportunità. Visti i costi di questa operazione, con gli inglesi pronti a cederlo in prestito, si tratterebbe di una soluzione praticamente ideale per la Roma. Con Mourinho che, da suo connazionale, sarebbe uno sponsor importante in questa operazione.

Fabio Silva alla Roma, svolta per l’attacco

Prelevato per 40 milioni di euro dal Wolverhampton dal Porto, nella passata stagione ha indossato la maglia dell’Anderlecht prima e del PSV poi, collezionando complessivamente 16 gol tra tutte le competizioni. Dal rendimento molto altalenante, come è normale che sia visto che si tratta di un classe 2002, ha un innato senso del gol ed è spesso paragonato a Radamel Falcao.