Mbappe, cambia tutto a Parigi: la soluzione

Real Madrid, ennesima svolta sull’affare Mbappé: cosa sta succedendo tra la società francese e il calciatore.

Il destino di Mbappé sembrava scritto: troppo grande la frattura tra il club francese e il classe 1998 per proseguire in armonia il proprio percorso con la maglia del PSG. Tuttavia, nelle scorse ore qualcosa sembrerebbe essere cambiato e il club sarebbe a lavoro per trovare una soluzione per la sua permanenza.

Lo scorso anno sembrava che Kylian Mbappé potesse a lasciare la Francia per approdare in Spagna. Tuttavia, qualcosa è poi cambiato. Complice anche l’intervento del presidente del paese di Molière, il calciatore ha proseguito la sua avventura in Ligue 1, rinnovando addirittura il contratto con il PSG fino al 2025.

Tuttavia, la serenità non è durata a lungo. Nonostante la vittoria del campionato 2022-2023, da mesi si mormora dell’addio del giocatore la prossima estate, ossia quando il calciatore potrà accordarsi liberamente per il suo approdo in un’altra città, in un altro paese.

Difatti, il Real Madrid, nonostante il rinnovo del 2022, non avrebbe perso il suo fascino su Mbappé. Per questa ragione il giocatore francese aveva espresso la sua intenzione di non prolungare ulteriormente il suo contratto. Una decisione, comunicata alla società a giugno, che l’aveva portato ad essere escluso dalla tournée in Giappone e ad allenarsi con gli altri esuberi, tra cui Neymar e Verratti.

Addio Neymar, Mbappé cambia di nuovo idea?

Qualche giorno fa l’Al-Hilal ha ufficializzato l’arrivo di Neymar. Il brasiliano, classe ’92, ha firmato un contratto faraonico che gli farà guadagnare un minimo di 80 milioni l’anno a cui vanno aggiunti vari bonus (tra cui 80mila euro ogni vittoria) che faranno lievitare ancora maggiormente lo stipendio.

Come riporta le Parisien, al PSG andranno, invece, almeno 90 milioni di euro (il costo potrebbe variare grazie a bonus). Un affare economicamente redditizio, ma non solo. Difatti, la cessione di O’Ney sembrerebbe aver riportato serenità tra Mbappé e il PSG. La scorsa estate si mormorava di malumori tra i due giocatori.

Un’ipotesi che sembrerebbe essere stata confermata dal like di Neymar alla ricostruzione fatta da L’équipe, in cui si evidenziava come il rintegro in organico del classe 1998 fosse avvenuto lo stesso giorno della cessione del brasiliano.

Un segnale di una pace ritrovata tra il PSG e il francese? Occorrerà attendere per scoprirlo ma in Francia sembrano positivi. Stando a quanto riportato da Canal+ , dopo settimane burrascose Mbappé avrebbe riaperto la porta al PSG. Per questa ragione sarebbe stato premiato dal club, che l’ha reintegrato alla squadra facendolo allenare col gruppo domenica mattina, ossia il giorno dopo la sfida con Lorient, terminata 0-0.

Una sfida di esordio in questo campionato che il giocatore aveva osservato dalla tribuna. Il francese sarebbe ancora determinato a non rinnovare, tuttavia, la società sta cercando un compromesso per non perderlo a zero. I prossimi giorni potrebbero essere decisivi per risolvere una volta del tutto questa lunga telenovela estiva.