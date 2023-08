Milan, la nuova stella non è quella che vi aspettate

Il Milan ha messo a segno una lunga serie di colpi di mercato durante questa estate ma la stella non è quella che ci si aspettava.

Tra le squadre più attive in Serie A sul fronte mercato c’è stato sicuramente il Milan. La squadra rossonera ha piazzato diversi acquisti durante la sessione estiva, e alcuni di questi stanno già colpendo l’attenzione dei tifosi.

Tanti volti nuovi per il Milan che si appresta a vivere la nuova stagione di Serie A con diversi protagonisti inediti in campo. I rossoneri infatti arriveranno ai nastri di partenza con centrocampo ed attacco completamente cambiati.

Tra le tante stelle portate a Milanello dalla coppia formata da Furlani e Moncada ce n’è una che sta accendendo la fantasia dei tifosi rossoneri. Un calciatore che inizialmente non era considerato come uno di quelli che avrebbe dovuto essere tra i più ammirati a Milanello ma che sta conquistando staff e supporter ben oltre le più rosee aspettative. E adesso sono in molti a scommettere che sarà lui la rivelazione della nuova stagione.

Calciomercato Milan, il nuovo idolo è un insospettabile

I nomi di Chukwueze, Pulisic ed Okafor avevano inizialmente acceso la fantasia dei tifosi, tuttora molto felici di averli nella rosa a disposizione di Stefano Pioli. Chi però sta impressionando è Tijjani Reijnders, centrocampista olandese classe 1998, che nelle amichevoli e negli allenamenti sta pian piano conquistando il mondo rossonero.

Schierato come mezzala da Stefano Pioli, il giocatore è in grado di impostare il gioco della squadra rossonera conferendo alla manovra del Milan sia quantità che qualità. Un calciatore che potrebbe presto far dimenticare Sandro Tonali ai tifosi del Milan, formando con Loftus-Cheek e Musah una linea mediana di grande movimento ed in grado di far ripartire velocemente l’azione.

La stessa Gazzetta dello Sport ha dedicato un pezzo all’ex AZ Alkmaar in questi giorni, sottolineando che con le sue idee e la sua capacità di costruire gioco sta accendendo la luce nel centrocampo del Milan, chiamato nei prossimi giorni a fare già sul serio con la difficile trasferta di Bologna. Una gara nella quale certamente non mancherà l’olandese, probabilmente affiancato da Loftus-Cheek e da Krunic, se non dovesse partire.

Per il resto della formazione Stefano Pioli dovrebbe affidarsi come di consueto a Maignan in porta con Calabria, Thiaw, Tomori e Theo Hernandez sulla linea dei difensori. A centrocampo come detto i due nuovi acquisti con l’incognita Krunic, mentre il tridente di Pioli dovrebbe essere composto da Leao, Giroud e Pulisic che al momento appare leggermente in vantaggio rispetto al nigeriano Chukwueze.