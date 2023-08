Berardi, addio alla Juventus: la scelta della società

Alla telenovela “Juventus-Berardi” si aggiunge un altro colpo di scena clamoroso e cha ha lasciato senza parole il club bianconero. L’attaccante calabrese non vestirà la maglia juventina?

La Juventus e Domenico Berardi sembrano i protagonisti di una di quelle telenovelas argentine di altri tempi. Quelle in cui i protagonisti sembrano amarsi, ma il loro amore è sempre ostacolato da qualcosa o da qualcuno.

In questi anni il club bianconero ha provato tantissime volte a soffiare “Il ragazzo di Calabria” (così Berardi è stato soprannominato da Francesco Repice) al Sassuolo. Ogni volta, però, la trattativa si è conclusa sempre allo stesso modo: con un secco “due di picche” da parte del club romagnolo.

Berardi gela la Juventus: cambia tutto. calciomercatonews.com – ©LapresseAnche in questa sessione di mercato il classe 1994 è in testa alla lista dei desideri della Juventus. La squadra mercato bianconera ha raggiunto l’accordo economico con il giocatore, ma resta ancora da convincere il Sassuolo. Quella che vede protagoniste Juventus e Sassuolo è una trattativa che andrà a caratterizzare questi ultimi giorni di calciomercato. La squadra bianconera, in entrata, al momento ha ufficializzato solo Weah.

Il mercato bianconero, almeno per quanto concerne questa sessione, ruota intorno alle cessioni. Resta da capire se lo scambio tra Vlahovic e Lukaku alla fine si concretizzerà. Tra bianconeri ed il Chelsea permane una situazione di stallo, come ormai noto da diverse settimane. Allo stato delle cose, Dusan Vlahovic, nonostante le tantissime voci di mercato, dovrebbe vestire la maglia della Juventus anche per quanto riguarda la stagione 2023-2024. Ma i colpi di scena in questo mercato non mancano mai.

Berardi, Carnevali gela la Juventus: “Resta con noi!”

Altro giocatore che dovrebbe difendere ancora la causa bianconera sarà Federico Chiesa. Chi, invece, potrebbe essere sacrificato per finanziare il mercato è Filip Kostic. Mentre il duo Manna e Giuntoli studiano la migliore strategia per preparare il terreno a nuovi arrivi, Berardi non si allena con il Sassuolo.

Il giocatore, infatti, dopo aver saltato la partita di Coppa Italia tra Sassuolo e Cosenza, ha saltato anche Sassuolo-Atalanta, prima gara di campionato di Serie A 2023-2024. Queste due assenze, chiaramente fanno sperare la società e la tifoseria bianconera.

Pochi minuti prima di Sassuolo-Atalanta, però, è arrivata una doccia fredda per la Juventus. Infatti, Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, è intervenuto ai microfoni di DAZN. Il dirigente neroverde ha risposto in merito alla questione Berardi.

“Ribadisco quanto detto qualche giorno fa: Berardi resta al Sassuolo – ha dichiarato Carnevali – La Juventus non ha rispettato le tempistiche e per noi è troppo tardi cedere ora il giocatore“. Parole, queste, che pongono la parola fine alla trattativa tra Sassuolo e Juventus per Berardi. Fino a prova contraria, ovviamente.