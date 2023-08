L’ex Juve sta per firmare, colpo di scena in Serie A

Clamorosa svolta di mercato in Serie A, arriva l’annuncio che nessuno aspettava: l’ex Juventus sta per firmare.

I colpi di scena nel mondo del calcio non mancano mai. Il campionato di Serie A è appena iniziato, ma il mercato è ancora lontano dalla fine e in questi giorni sicuramente pioveranno sorprese. Lo dimostra la notizia, clamorosa, arrivata proprio nel primo weekend calcistico in Italia per questa stagione. Un weekend all’insegna della firma a sorpresa.

Un grande giocatore ex Juventus, messo nel mirino da tantissime squadre importanti in Italia, e non solo, ha infatti rotto gli indugi e scelto il suo futuro. La decisione ormai è stata praticamente presa. Manca solo l’ufficialità, ma la firma è davvero vicina, per la gioia di tanti tifosi.

Di Riccardo Orsolini si è parlato moltissimo nel corso di questa sessione di mercato. E non senza motivo. L’attaccante del Bologna, classe 1997, ex Juventus pur non avendo mai vestito la maglia bianconera, era reduce dalla miglior stagione della sua carriera. 32 presenze (non tutte da titolare) condite con 11 gol e 4 assist.

Numeri importanti per l’ala destra di Thiago Motta, che avevano acceso su di lui i riflettori di tutte le più grandi squadre italiane e anche qualche squadra europea. Accostato a lungo al Napoli, come possibile sostituto di Lozano, ma anche alla stessa Juventus, al Milan e alla Lazio, alla fine ha rotto gli indugi e ha deciso quale sarà il suo futuro. Ed è una scelta davvero clamorosa in un calcio che sembra andare in tutt’altra direzione.

Orsolini, la scelta è fatta: l’attaccante è vicino alla firma

Se sei corteggiato da tantissime grandi squadre, alcune delle quali qualificate anche alla prossima Champions League, la competizione più prestigiosa e desiderata dai calciatori di tutto il mondo, fare una scelta controcorrente è difficile.

In un calciomercato ‘drogato’ in questa estate anche dalle sirene multimilionarie dei sauditi, decidere di giocare in ‘provincia’ è quasi un atto di coraggio, una mossa a sorpresa che non tutti avrebbero fatto al posto suo.

Evidentemente le proposte di cui si è parlato non si sono però palesate, o non lo hanno convinto. E così il calciatore ascolano, con contratto in scadenza nel 2024, avrebbe deciso di rinnovare con il ‘suo’ Bologna.

Lo ha confermato Il Resto del Carlino, secondo cui il numero 7 ha chiuso la trattativa con la società con soddisfazione reciproca. La sua richiesta di 2 milioni a stagione è stata infatti quasi accettata dal club, che ha voluto premiarlo con un rilancio da 1,6-1,7 milioni più bonus fino al 2026. O anche più in là, considerando che, stando alle informazioni del Corriere dello Sport, la scadenza dovrebbe essere 2027 con opzione per il 2028.

Dettagli, al momento. Quel che più conta per i tifosi felsinei e per il tecnico Thiago Motta, infatti, è che Orsolini possa rimanere a Bologna ancora per un’altra stagione, almeno per un’altra annata. Perché è dalle certezze che una squadra come il Bologna deve ripartire. E Riccardo è da anni una delle poche rimaste in un club in continuo divenire.