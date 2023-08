Juve, mazzata in attacco: arriva l’annuncio ufficiale

Un annuncio a sorpresa che lascia la Juventus senza parole: mazzata inattesa per l’attacco di Massimiliano Allegri

Sono stati mesi difficili quelli che la Juventus di Massimiliano Allegri ha vissuto nell’ultima stagione sportiva. Dai guai extracalcistici, che hanno inevitabilmente condizionato il posizionamento finale in Serie A, passando per diverse scelte sbagliate in sede di calciomercato.

Adesso, però, la musica pare essere cambiata. Perchè l’obiettivo della ‘Vecchia Signora’ è tornare – da subito – a competere per i vertici in Italia. Insidiare il dominio del Napoli e sfidare Milan ed Inter per arrivare, il prossimo giugno, a festeggiare nuovamente un tricolore. La seconda era Allegri, partita nell’estate del 2021, è stata un flop: nonostante ciò la fiducia della proprietà nei confronti dell’allenatore livornese è stata più che confermata. Con l’arrivo di Cristiano Giuntoli a Torino, la strategia per potenziare la rosa della ‘Vecchia Signora’ è stata fino a questo momento chiara.

E da qui alla chiusura del calciomercato estivo, fissata al prossimo 1 settembre, molto potrebbe ancora cambiare. Hanno salutato Cuadrado e Di Maria, con il primo finito a zero tra le file dei rivali dell’Inter. Per rimpiazzare il colombiano, l’innesto del talentuoso Timothy Weah può essere il primo passo per costruire una Juve più giovane e competitiva in ottica futura. Ma intanto tra le priorità di Cristiano Giuntoli vi è un nome che ha scatenato una vera e propria polemica: parliamo di Domenico Berardi.

Annuncio e doccia fredda: Juve asfaltata

La Juventus, da qualche settimana a questa parte, ha approcciato il numero 10 del Sassuolo sperando di poterlo consegnare in tempi brevi al ‘Conte Max’. In tal senso, però, l’amministratore delegato dei neroverdi Giovanni Carnevali ha di fatto stroncato ogni possibilità che l’ala campione d’Europa lasci la squadra di Dionisi.

Ai microfoni di ‘DAZN’, il dirigente del Sassuolo ha fatto chiarezza una volta per tutte: “C’è stata una trattativa con la Juve ma c’èra distanza, Domenico resterà con noi”. L’ad ha specificato, poi, quello che è stato il modus operandi dei vertici bianconeri che non avrebbero rispettato i tempi concordati per dare una risposta riguardo all’acquisto dell’attaccante. “Per noi è troppo tardi“, ha sentenziato Carnevali sostenendo come un club di calcio debba programmare il suo mercato, non potendo cedere a pochi giorni dalla chiusura della sessione estiva di calciomercato.

“Per tale ragione“, ha concluso l’amministratore delegando gelando definitivamente la ‘Vecchia Signora’, “penso resti con noi“. Berardi, sotto contratto fino al 30 giugno 2027, nel suo ultimo anno in neroverde ha collezionato 27 presenze con 13 gol e ben 7 assist vincenti tra Serie A e Coppa Italia.