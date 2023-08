Lazio, cambia tutto: nuovo colpo di Lotito

Altra mossa da parte di Claudio Lotito che sembra intenzionato a cambiare volto alla sua Lazio: è arrivato l’annuncio ufficiale.

Nuova stagione tutta da vivere per la Lazio che sarà chiamata a giocare in tutte le competizioni. Oltre alla Serie A e alla Coppa Italia, i capitolini saranno infatti protagonisti anche in Champions League e Supercoppa italiana.

Quest’ultima è sicuramente una novità visto che il titolo, per la prima volta nella storia del torneo, verrà conteso da quattro squadra e non più da due. Per questo Claudio Lotito e mister Maurizio Sarri si sono messi al lavoro per costruire una squadra all’altezza delle varie competizioni.

Durante questa sessione di calciomercato i biancocelesti hanno perso un solo pezzo pregiato, Sergej Milinkovic-Savic, che è stato rimpiazzato da Daichi Kamada. Tuttavia, il club romano non sembra essere ancora sazio e da qui alla fine delle trattative, che chiuderanno ufficialmente il primo settembre alle 20:00, si augura di ufficializzare qualche altro colpo.

Fare bella figura in questa stagione sarà fondamentale per il club biancoceleste e per il suo tecnico che sa di giocarsi tanto. Sarri è arrivato al suo terzo anno sulla panchina biancoceleste e spera di poter finalmente festeggiare un trofeo. Lotito stesso ha grandi ambizioni e per questo motivo nelle scorse ore si è mosso personalmente per ufficializzare l’ultimo colpo del club.

Svolta Lazio, Lotito senza freni: arriva il suo uomo di fiducia

Mossa attesa che aspettava solo di essere ufficializzata da parte della Lazio che in vista dell’estate ha salutato pochi elementi ma importanti, sia dentro che fuori dal campo.

L’addio che più ha toccato i biancocelesti è stato quello di Igli Tare, più di diciotto anni a Roma per lui tra calciatore e direttore sportivo che al termine del contratto ha fatto le valigie lasciando il suo posto ad Angelo Fabiani, finalmente annunciato come nuovo DS biancoceleste.

Colpo che era nell’aria ma che tardava ad arrivare. Al di là dell’annuncio da parte del club, in questi mesi Fabiani a lavorato a stretto contatto con Lotito e Sarri per costruire la Lazio del futuro. Il DS non vede l’ora di vedere la risposta da parte del campo. Svolta importante per l’addetto ai lavori classe 1961 che è diventato uno degli uomini di fiducia del presidente già ai tempi della Salernitana.

Con i granata Fabiani ha fatto bene e per questo motivo il patron biancoceleste, che deve prima di tutto provare fiducia per i suoi collaborati, ha voluto promuovere il dirigente facendogli fare il grande salto. Esperienza importantissima per lui che in dieci anni di carriera ha avuto modo di lavorare solo con l’Ascoli e con i campani. Ora la prova del nove per il DS sarà proprio nella Capitale.