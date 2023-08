Wanda Nara: le parole della mamma fanno calare il gelo

Le frasi di Nora Colosimo, madre di Wanda Nara, hanno totalmente spiazzato tutti i fan di Wanda Nara: cosa è emerso sulla showgirl

Sono tantissimi i fan di Wanda Nara che chiedono quotidianamente notizie sullo stato di salute della showgirl argentina. Come noto, la moglie di Mauro Icardi ha scoperto una patologia del sangue dopo essersi sottoposta ad alcuni esami di routine. Gli ulteriori approfondimenti medici hanno chiarito meglio le caratteristiche di questa malattia, anche se finora non è stata ancora resa pubblica.

Tutto ciò che si sa è che Wanda Nara ha scelto l’ospedale Fundaleu di Buenos Aires per le cure. Si tratta di un importante centro ematologico, dove la modella argentina potrà contare su una terapia mirata e su un’equipe medica altamente specializzata. La notizia della sua malattia ha ovviamente sconvolto anche tutte le persone che le sono intorno, a cominciare dal marito Mauro Icardi.

In un primo momento l’ex bomber dell’Inter aveva anche pensato di appendere le scarpette al chiodo per stare sempre vicino alla moglie. Un’ipotesi che la stessa Wanda Nara ha ritenuto non necessaria: Icardi prosegue quindi la sua avventura al Galatasaray e di recente proprio la tifoseria turca ha regalato un momento di grande emozione alla modella, esprimendo con alcuni striscioni il massimo sostegno per la sua battaglia.

Wanda Nara, la madre svela tutto: i fan sono senza parole

Il rapporto tra Wanda Nara e Mauro Icardi resta al centro del gossip anche in un momento così complicato. In particolare, sembra che i genitori della showgirl sudamericana non siano affatto contenti di questa relazione. Negli ultimi giorni, infatti, i media argentini hanno condiviso alcune conversazioni tra Nora Colosimo, madre di Wanda Nara, e Andres Nara, padre della showgirl.

La signora Nora, parlando con Andres, non usa giri di parole, ritenendo che il rapporto tra la figlia e Icardi sia ormai ‘tossico’. Nell’audio, diffuso dal giornalista Matias Vazquez, emerge una conversazione che i due genitori avrebbero avuto nel gennaio 2023. Nel vocale la signora Nora parla di “violenze” da parte dell’ex attaccante di Sampdoria e Inter, che sarebbe arrivato a nascondere i documenti a sua moglie per non lasciarla partire.

“Questa coppia è già bruciata, sono entrambi tossici“, aggiunge Nora Colosimo nell’audio, spiegando poi a Andres Nara di non riuscire più a dormire a causa di questa situazione. Non c’è davvero pace per Wanda Nara e Mauro Icardi.