Blitz spaventoso di Giuntoli, vanno alla Juve per 100 milioni di euro

In questi ultimi giorni di calciomercato estivo la Juve vuole essere protagonista assoluta: Giuntoli pronto a piazzare i colpi decisivi.

La Juve ha cominciato il campionato con il piede giusto, rifilando un secco 3-0 all’Udinese e scrollandosi di dosso tutte le scorie della passata stagione. Le reti di Federico Chiesa, Dusan Vlahovic (su rigore) e Adrien Rabiot hanno permesso ai bianconeri di chiudere la pratica già nel primo tempo.

Nel post-gara, davanti ai microfoni, Massimiliano Allegri ha voluto comunque mantenere i piedi per terra, ricordando che siamo solo alla prima partita e che nel secondo tempo i suoi uomini hanno commesso diversi errori che dimostrano come ci sia ancora molto da lavorare.

Nel frattempo il direttore sportivo della Juventus, Cristiano Giuntoli, ha ribadito quanto già affermato nella sua prima conferenza stampa da nuovo Football Director della Signora, ovvero che la rosa è competitiva e che molto probabilmente non ci saranno altri arrivi. Ma è davvero così?

Finora l’unico acquisto in questo calciomercato estivo della Juventus è stato Timothy Weah, arrivato dal Lille per 12 milioni di euro. I tifosi si aspettano qualche altro colpo in questi ultimi giorni di mercato, nonostante le parole di Giuntoli. Davanti qualche movimento potrebbe ancora verificarsi, anche se Chiesa e Vlahovic sembrano ormai destinati a rimanere in bianconero.

Giuntoli, 100 milioni per rinforzare la rosa: ecco chi arriva

Nelle ultime ore si parla infatti di una possibile cessione di Moise Kean, che lascerebbe così spazio a uno tra Berardi e Lukaku. Ma non è finita, perché oltre all’attaccante italiano (richiesto dal Milan, la Juve vuole 30 milioni, ndr) potrebbe lasciare Torino anche Filip Kostic.

Allegri può infatti contare su due frecce come Cambiaso e Iling Jr, pertanto la permanenza del serbo non è scontata: di fronte a un’offerta di almeno 25 milioni l’ex Eintracht potrebbe fare le valigie. Infine, la Signora vorrebbe provare a cedere Soulé per guadagnare un’altra somma importante (almeno 20 milioni) e negli ultimi giorni verrà fatto qualche tentativo per piazzare Alex Sandro e liberarsi del suo pesantissimo ingaggio (6,5 milioni di euro).

Per farla breve, Giuntoli punta a racimolare un centinaio di milioni, in modo tale da lanciarsi non solo sull’attaccante ma anche su un nuovo centrocampista. I nomi che circolano maggiormente sono quelli di Habib Diarra e Khephren Thuram. Il primo ha 19 anni e gioca con lo Strasburgo in Ligue 1, mentre il 22enne Thuram (figlio di Lilian e fratello di Marcus, neo acquisto dell’Inter) è in forza al Nizza, sempre nel campionato francese. Per Diarra la richiesta dello Strasburgo è di 20 milioni, mentre per Thuram il Nizza vuole almeno 35 milioni.