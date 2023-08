Lukaku in Turchia: è fatta!

Lukaku ha firmato un contratto di due anni con un club turco: è anche arrivata l’ufficialità per un affare che era concluso da giorni

L’estate di Romelu Lukaku è sempre più travagliata ogni giorno che passa. Sembrava fatta per il suo passaggio all’Inter, per la sua stessa volontà e felicità, nonostante le difficoltà della trattativa con il Chelsea.

Alla fine, Big Rom ha scelto di non tornare a Milano, ma di aspettare che i Blues e la Juventus trovassero un accordo, rifiutando anche una ricchissima offerta dall’Arabia Saudita. Mancano pochi giorni alla fine del mercato e vestire la maglia bianconera per lui è sempre più complicato.

Anche perché la Juve avrebbe dovuto cedere Dusan Vlahovic e soltanto dopo sarebbe arrivato Lukaku. Si era anche parlato di uno scambio con il Chelsea per i due centravanti, poi non concretizzato. E dunque, Romelu dovrà trovare una nuova sistemazione in questi ultimi giorni di mercato per un prosieguo di carriera che lascia molto a desiderare rispetto alle premesse.

Ma se Romelu Lukaku è alla ricerca della serenità perduta, c’è un altro col suo stesso cognome che ha trovato la sua strada in questa sessione di mercato: si tratta di suo fratello Jordan, che giocherà nella TFF 1.Lig, in Turchia.

Jordan Lukaku giocherà in Turchia: è ufficiale

E’ ufficiale l’approdo di Jordan Lukaku all’Adanaspor, con il quale ha firmato un contratto biennale. Il terzino sinistro in Serie A ha vestito le maglie di Lazio e Vicenza ed era svincolato dallo scorso febbraio, dopo la rescissione con il Ponferradina.

Un’ottima occasione per rimettersi in mostra, perché si parla comunque di un classe ’94 che negli ultimi anni non è riuscito a esprimersi a grandi livelli. Jordan Lukaku giocherà, quindi, nella Serie B turca e darà il suo contributo all’Adanaspor che nelle prime due giornate di campionato ha conquistato tre punti.

Resta ancora da capire quale sarà il futuro di Romelu in questi ultimi giorni di mercato. La sensazione è che, se dovesse restare al Chelsea, è difficile che venga reintegrato da Mauricio Pochettino, nonostante l’infortunio di Nkunku.

Potrebbe quindi riaprirsi la pista saudita, che non disdegnerebbe di acquistare un giocatore di livello assoluto per la Saudi Pro League. Ma chissà se il fondo PIF è pronto a sopportare i capricci di Romelu Lukaku. Pochettino nei giorni scorsi ha dichiarato che “ha altro a cui pensare”. E mentre Jordan trova squadra, Big Rom è ancora fermo al palo.